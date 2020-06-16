В Москве дроны будут отслеживать нарушения размещения веранд у кафе

Власти Москвы собираются использовать дроны для отслеживания нарушений размещения летних веранд кафе и самих столиков, передает ТАСС со ссылкой на комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы. Как уточнили в пресс-службе ведомства, следить за соблюдением посетителями социальной дистанции в кафе дроны не будут.