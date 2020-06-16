В Москве дроны будут отслеживать нарушения размещения веранд у кафе
Власти Москвы собираются использовать дроны для отслеживания нарушений размещения летних веранд кафе и самих столиков, передает ТАСС со ссылкой на комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы. Как уточнили в пресс-службе ведомства, следить за соблюдением посетителями социальной дистанции в кафе дроны не будут.
Дроны и видеокамеры не предназначены для выявления нарушений режима ношения масок и перчаток. Согласно законодательству собственник кафе должен размещать веранды в соответствии с утвержденной схемой.
Ранее Госинспекция по недвижимости сообщила, что в Москве дроны будут использовать для контроля за нарушением социальной дистанции на верандах.
16 июня были сняты ограничения на работу летних веранд кафе, через неделю должны заработать сами кафе и рестораны. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.