Клинические испытания российской вакцины от коронавируса начнутся 17 июня
Клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в исследовательском Центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, должны начаться 17 июня, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире программы «Док Ток» на «Первом канале». По его словам, разрешение на исследование уже выдано Минздравом.
Директор центра Александр Гинцбург сообщил, что испытания могут продлиться около 1,5 месяца. За это время испытуемому будут дважды вводить вакцину, чтобы проверить ее безопасность и иммунногенность. После препарат должен оценить Минздрав, потом можно рассчитывать, что он «увидит свет», рассказал Гинцбург.
В конце мая он говорил, что сотрудники центра проверяли на себе потенциальную вакцину от коронавируса ‒ SARS-CoV-2. В испытаниях участвовали разработчики вакцины, организаторы доклинических исследований и технологи. Сколько человек принимало участие в испытаниях, академик не уточнял. Мурашко в июне в эфире «России 24» заявлял, что рассчитывает на появление в стране сразу нескольких вакцин от коронавируса.