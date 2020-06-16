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Клинические испытания российской вакцины от коронавируса начнутся 17 июня

Ведомости

Клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в исследовательском Центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, должны начаться 17 июня, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире программы «Док Ток» на «Первом канале». По его словам, разрешение на исследование уже выдано Минздравом.

Директор центра Александр Гинцбург сообщил, что испытания могут продлиться около 1,5 месяца. За это время испытуемому будут дважды вводить вакцину, чтобы проверить ее безопасность и иммунногенность. После препарат должен оценить Минздрав, потом можно рассчитывать, что он «увидит свет», рассказал Гинцбург.

В конце мая он говорил, что сотрудники центра проверяли на себе потенциальную вакцину от коронавируса ‒ SARS-CoV-2. В испытаниях участвовали разработчики вакцины, организаторы доклинических исследований и технологи. Сколько человек принимало участие в испытаниях, академик не уточнял. Мурашко в июне в эфире «России 24» заявлял, что рассчитывает на появление в стране сразу нескольких вакцин от коронавируса.

Ранее по теме: Сотрудники НИИ Минздрава испытали на себе возможную вакцину от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных