Клинические испытания российской вакцины от коронавируса начнутся 17 июня

В конце мая он говорил, что сотрудники центра проверяли на себе потенциальную вакцину от коронавируса ‒ SARS-CoV-2. В испытаниях участвовали разработчики вакцины, организаторы доклинических исследований и технологи. Сколько человек принимало участие в испытаниях, академик не уточнял. Мурашко в июне в эфире «России 24» заявлял, что рассчитывает на появление в стране сразу нескольких вакцин от коронавируса.