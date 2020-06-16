В Москве за сутки скончались еще 48 пациентов с коронавирусом

По данным штаба на утро 16 июня, в Москве коронавирусная инфекция была выявлена еще у 1416 человек. Общее число заболевших в столице выросло до 208 680 человек, из них 3334 пациента скончались, 123 240 человек выздоровели. Всего в России COVID-19 обнаружен более чем у 537 000 человек, из них 284 539 человек выздоровели, за прошедшие сутки умерли 52 человека.