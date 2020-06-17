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Минпросвещения утвердило даты проведения ЕГЭ

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ЕГЭ по русскому языку в 2020 г. пройдет 6 и 7 июля, по математике как профильному предмету ‒ 10 июля, указано в опубликованном приказе Минпросвещения. Первые экзамены ‒ по географии, литературе и информатике ‒ пройдут 3 июля.

На 16 июля Минпросвещения запланировало экзамены по обществознанию и химии, на 20 июля ‒ по биологии и иностранным языкам. Раздел «Говорение» экзамена по иностранным языкам будет проходить 22 и 23 июля. Дополнительные дни экзаменов ‒ 24 и 25 июля. Экзамены для тех, кто не сможет явиться в июле по уважительным причинам, пройдут 3, 5 и 7 августа.

Экзамены для выпускников школ и поступающих в вузы переносились из-за распространения коронавируса. Планировалось, что ЕГЭ пройдут в период с 8 по 11 июня, но в мае Рособрнадзор объявил об их отсрочке. Заявления на поступление в вуз можно подавать с 20 июля, до получения результатов ЕГЭ, позднее абитуриенты должны будут предоставить их в вуз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных