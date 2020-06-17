Минпросвещения утвердило даты проведения ЕГЭ

Экзамены для выпускников школ и поступающих в вузы переносились из-за распространения коронавируса. Планировалось, что ЕГЭ пройдут в период с 8 по 11 июня, но в мае Рособрнадзор объявил об их отсрочке. Заявления на поступление в вуз можно подавать с 20 июля, до получения результатов ЕГЭ, позднее абитуриенты должны будут предоставить их в вуз.