Минпросвещения утвердило даты проведения ЕГЭ
ЕГЭ по русскому языку в 2020 г. пройдет 6 и 7 июля, по математике как профильному предмету ‒ 10 июля, указано в опубликованном приказе Минпросвещения. Первые экзамены ‒ по географии, литературе и информатике ‒ пройдут 3 июля.
На 16 июля Минпросвещения запланировало экзамены по обществознанию и химии, на 20 июля ‒ по биологии и иностранным языкам. Раздел «Говорение» экзамена по иностранным языкам будет проходить 22 и 23 июля. Дополнительные дни экзаменов ‒ 24 и 25 июля. Экзамены для тех, кто не сможет явиться в июле по уважительным причинам, пройдут 3, 5 и 7 августа.
Экзамены для выпускников школ и поступающих в вузы переносились из-за распространения коронавируса. Планировалось, что ЕГЭ пройдут в период с 8 по 11 июня, но в мае Рособрнадзор объявил об их отсрочке. Заявления на поступление в вуз можно подавать с 20 июля, до получения результатов ЕГЭ, позднее абитуриенты должны будут предоставить их в вуз.