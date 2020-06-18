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Петербург исчерпал возможности перепрофилирования больниц под COVID-19

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Санкт-Петербург исчерпал возможности перепрофилирования больниц под работу с коронавирусом, заявил губернатор Александр Беглов. Сейчас в городе, по его словам, 10 500 инфекционных коек. «Мы практически дошли до уровня, когда переоборудовать другие стационары нельзя, потому что есть текущие заболевания», – цитирует губернатора Петербурга «Фонтанка».

Под больных средней тяжести город планирует переоборудовать часть коек госпиталя «Ленэкспо», сообщил Беглов. В госпитале развернут 2500 коек, сейчас их 1500.

По словам Беглова, система здравоохранения перегружена. «Нам далеко до победы от коронавируса. Инфекция никуда не делась, она живет среди нас», – сказал губернатор, призывая жителей Петербурга научиться жить в новых условиях, чтобы можно было поэтапно снимать ограничения.

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По последним данным, в Санкт-Петербурге выявлено 21 506 заболевших коронавирусной инфекцией, продолжают лечение 9426 из них. С начала эпидемии в городе умерли 756 пациентов с коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб. Это самый высокий показатель среди регионов России после Москвы, где скончались 3483 заболевших COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных