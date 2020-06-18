Петербург исчерпал возможности перепрофилирования больниц под COVID-19

Санкт-Петербург исчерпал возможности перепрофилирования больниц под работу с коронавирусом, заявил губернатор Александр Беглов. Сейчас в городе, по его словам, 10 500 инфекционных коек. «Мы практически дошли до уровня, когда переоборудовать другие стационары нельзя, потому что есть текущие заболевания», – цитирует губернатора Петербурга «Фонтанка».