Петербург исчерпал возможности перепрофилирования больниц под COVID-19
Санкт-Петербург исчерпал возможности перепрофилирования больниц под работу с коронавирусом, заявил губернатор Александр Беглов. Сейчас в городе, по его словам, 10 500 инфекционных коек. «Мы практически дошли до уровня, когда переоборудовать другие стационары нельзя, потому что есть текущие заболевания», – цитирует губернатора Петербурга «Фонтанка».
Под больных средней тяжести город планирует переоборудовать часть коек госпиталя «Ленэкспо», сообщил Беглов. В госпитале развернут 2500 коек, сейчас их 1500.
По словам Беглова, система здравоохранения перегружена. «Нам далеко до победы от коронавируса. Инфекция никуда не делась, она живет среди нас», – сказал губернатор, призывая жителей Петербурга научиться жить в новых условиях, чтобы можно было поэтапно снимать ограничения.
По последним данным, в Санкт-Петербурге выявлено 21 506 заболевших коронавирусной инфекцией, продолжают лечение 9426 из них. С начала эпидемии в городе умерли 756 пациентов с коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб. Это самый высокий показатель среди регионов России после Москвы, где скончались 3483 заболевших COVID-19.