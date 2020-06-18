В России выявлено 7790 новых случаев заболевания коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в Москве выросло за минувшие сутки на 1040 человек. Общее число случаев в городе достигло 210 785, 76 871 из них активные. С начала пандемии в городе скончалось 3483 больных с коронавирусом, 49 из них за последние сутки. За день в городе выздоровело 2046 пациентов.