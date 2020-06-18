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В России выявлено 7790 новых случаев заболевания коронавирусом

Общее число заразившихся превысило 561 000 человек
Юрий Литвиненко
Pavel Golovkin / AP

Коронавирус в России к 18 июня был обнаружен у 561 091 человека, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. За сутки было выявлено 7790 новых случаев, суточный прирост ниже 8000 второй день подряд. За день умерло 182 больных COVID-19, общее число летальных случаев достигло 7660.

За последние сутки от коронавируса вылечился 9621 человек, показатель третьи сутки подряд не опускается ниже 9000. Число активных случаев, т. е. людей, продолжающих лечение, снизилось на 2013 человек и достигло 239 468.

Число заразившихся коронавирусом в Москве выросло за минувшие сутки на 1040 человек. Общее число случаев в городе достигло 210 785, 76 871 из них активные. С начала пандемии в городе скончалось 3483 больных с коронавирусом, 49 из них за последние сутки. За день в городе выздоровело 2046 пациентов.

На Москву приходится 37% от общего числа случаев в России и 32% от числа продолжающих лечение. В список регионов с наибольшим общим числом случаев, помимо Москвы, входят Московская область (52 083), Санкт-Петербург (21 506), Нижегородская и Свердловская области (14 881 и 10 247 соответственно). Следующими идут Ростовская область (8097), Красноярский край (7129) и Дагестан (6927). В Тульской области с начала наблюдения выявили 5712 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе — 5453.

Наибольшее после Москвы число новых случаев COVID-19 было выявлено в Московской области (+667) и Ханты-Мансийском автономном округе (+243). Суточный прирост числа больных в Нижегородской области составил 233 человека, в Санкт-Петербурге — 231. В Свердловской и Воронежской областях за сутки выявили 231 и 196 новых случаев соответственно.

Коронавирус обнаружен более чем у 8,3 млн человек в 188 странах мира, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 3 млн случаев приходится на США и Бразилию в совокупности. Всего от коронавирусной инфекции умерло более 449 000 человек, вылечилось более 4 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных