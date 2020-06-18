В России выявлено 7790 новых случаев заболевания коронавирусом

В России выявлено 7790 новых случаев заболевания коронавирусомОбщее число заразившихся превысило 561 000 человек
Коронавирус в России к 18 июня был обнаружен у 561 091 человека, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. За сутки было выявлено 7790 новых случаев, суточный прирост ниже 8000 второй день подряд. За день умерло 182 больных COVID-19, общее число летальных случаев достигло 7660.
За последние сутки от коронавируса вылечился 9621 человек, показатель третьи сутки подряд не опускается ниже 9000. Число активных случаев, т. е. людей, продолжающих лечение, снизилось на 2013 человек и достигло 239 468.
Число заразившихся коронавирусом в Москве выросло за минувшие сутки на 1040 человек. Общее число случаев в городе достигло 210 785, 76 871 из них активные. С начала пандемии в городе скончалось 3483 больных с коронавирусом, 49 из них за последние сутки. За день в городе выздоровело 2046 пациентов.
На Москву приходится 37% от общего числа случаев в России и 32% от числа продолжающих лечение. В список регионов с наибольшим общим числом случаев, помимо Москвы, входят Московская область (52 083), Санкт-Петербург (21 506), Нижегородская и Свердловская области (14 881 и 10 247 соответственно). Следующими идут Ростовская область (8097), Красноярский край (7129) и Дагестан (6927). В Тульской области с начала наблюдения выявили 5712 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе — 5453.
Наибольшее после Москвы число новых случаев COVID-19 было выявлено в Московской области (+667) и Ханты-Мансийском автономном округе (+243). Суточный прирост числа больных в Нижегородской области составил 233 человека, в Санкт-Петербурге — 231. В Свердловской и Воронежской областях за сутки выявили 231 и 196 новых случаев соответственно.
Коронавирус обнаружен более чем у 8,3 млн человек в 188 странах мира, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 3 млн случаев приходится на США и Бразилию в совокупности. Всего от коронавирусной инфекции умерло более 449 000 человек, вылечилось более 4 млн.