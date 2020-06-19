ЦИК объяснил порядок тестирования членов избирательных комиссий на коронавирус
Тестирование членов избирательных комиссий, организующих голосование по поправкам в Конституцию, будет проходить по согласованию с эпидемиологическими службами регионов, Центризбирком от планов тестирования не отказался, сказала председатель ЦИК Элла Памфилова. «Никаких послаблений в этой области нет и не предполагается», ‒ сказала она во время заседания комиссии. Решение о проведении тестирования будет приниматься в зависимости от эпидемической ситуации.
Стопроцентное тестирование членов избирательных комиссий, по словам Памфиловой, будет проходить в Москве и Московской области, в Кировской, Тверской и Сахалинской областях, а также в Карелии и Дагестане. В Коми и в Крыму тесты на коронавирус будут проводиться только в районах, где зафиксированы случаи заболевания COVID-19. Памфилова отметила, что никто из членов избиркомов не пойдет в «красные зоны» медучреждений. Голосование там не предполагается, если только избирательную комиссию не создадут сами работники медучреждений.
В начале июня ЦИК рекомендовал тестировать на коронавирус всех членов избирательных комиссий. В последующей версии рекомендаций, утвержденной 10 июня, предлагалось проверять их только в случае необходимости. Источник «Коммерсанта» в Центризбиркоме объяснял, что решение было принято из-за различий в эпидемической обстановке в разных регионах.