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ЦИК объяснил порядок тестирования членов избирательных комиссий на коронавирус

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Тестирование членов избирательных комиссий, организующих голосование по поправкам в Конституцию, будет проходить по согласованию с эпидемиологическими службами регионов, Центризбирком от планов тестирования не отказался, сказала председатель ЦИК Элла Памфилова. «Никаких послаблений в этой области нет и не предполагается», ‒ сказала она во время заседания комиссии. Решение о проведении тестирования будет приниматься в зависимости от эпидемической ситуации.

Стопроцентное тестирование членов избирательных комиссий, по словам Памфиловой, будет проходить в Москве и Московской области, в Кировской, Тверской и Сахалинской областях, а также в Карелии и Дагестане. В Коми и в Крыму тесты на коронавирус будут проводиться только в районах, где зафиксированы случаи заболевания COVID-19. Памфилова отметила, что никто из членов избиркомов не пойдет в «красные зоны» медучреждений. Голосование там не предполагается, если только избирательную комиссию не создадут сами работники медучреждений.

В начале июня ЦИК рекомендовал тестировать на коронавирус всех членов избирательных комиссий. В последующей версии рекомендаций, утвержденной 10 июня, предлагалось проверять их только в случае необходимости. Источник «Коммерсанта» в Центризбиркоме объяснял, что решение было принято из-за различий в эпидемической обстановке в разных регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных