ЦИК объяснил порядок тестирования членов избирательных комиссий на коронавирус

Стопроцентное тестирование членов избирательных комиссий, по словам Памфиловой, будет проходить в Москве и Московской области, в Кировской, Тверской и Сахалинской областях, а также в Карелии и Дагестане. В Коми и в Крыму тесты на коронавирус будут проводиться только в районах, где зафиксированы случаи заболевания COVID-19. Памфилова отметила, что никто из членов избиркомов не пойдет в «красные зоны» медучреждений. Голосование там не предполагается, если только избирательную комиссию не создадут сами работники медучреждений.