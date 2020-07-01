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Чукотка первой из регионов подсчитала все бюллетени на голосовании по поправкам

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За внесение поправок в Конституцию в Чукотском автономном округе проголосовали 80,3% участников голосования, против – 18,6%, указано на табло информационного центра Центризбиркома. Это первый регион, в котором обработаны 100% протоколов территориальных избирательных комиссий.

К 16.30 мск ЦИК обработал 2,68% от общего числа протоколов участковых комиссий. По предварительным результатам, за поправки в Конституцию проголосовали 70,04%, против – 28,93%.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня, 1 июля – основной и завершающий день голосования. Ключевое положение поправок допускает повторное выдвижение действующего президента Владимира Путина на президентские выборы.

Ранее по теме: ЦИК опубликовал предварительные результаты голосования по поправкам в Конституцию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных