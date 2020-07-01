Чукотка первой из регионов подсчитала все бюллетени на голосовании по поправкам
За внесение поправок в Конституцию в Чукотском автономном округе проголосовали 80,3% участников голосования, против – 18,6%, указано на табло информационного центра Центризбиркома. Это первый регион, в котором обработаны 100% протоколов территориальных избирательных комиссий.
К 16.30 мск ЦИК обработал 2,68% от общего числа протоколов участковых комиссий. По предварительным результатам, за поправки в Конституцию проголосовали 70,04%, против – 28,93%.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня, 1 июля – основной и завершающий день голосования. Ключевое положение поправок допускает повторное выдвижение действующего президента Владимира Путина на президентские выборы.