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Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс». «Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», – считает мэр. По его словам, сейчас с каждой неделей ситуация улучшается.

Собянин рассчитывает, что в ближайшие месяцы появится вакцина от COVID-19. «Надеюсь, что в сентябре мы получим не массовые, но большие объемы вакцины, будут гарантии тогда в следующем году все сделать», – сказал он, напомнив, что испытания вакцины в России уже начались.

Ранее оперативный штаб сообщил о 611 новых случаях COVID-19 в Москве. За прошедшие сутки умерли 35 заразившихся коронавирусом, 1796 человек выздоровели, общее число заболевших в Москве увеличилось до 221 598 человек. В столице ежедневный прирост новых случаев менее 1000 держится уже восемь дней подряд.

Ранее по теме: ВОЗ заявила об ускорении темпов распространения коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных