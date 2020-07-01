Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Собянин рассчитывает, что в ближайшие месяцы появится вакцина от COVID-19. «Надеюсь, что в сентябре мы получим не массовые, но большие объемы вакцины, будут гарантии тогда в следующем году все сделать», – сказал он, напомнив, что испытания вакцины в России уже начались.