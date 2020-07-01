Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс». «Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», – считает мэр. По его словам, сейчас с каждой неделей ситуация улучшается.
Собянин рассчитывает, что в ближайшие месяцы появится вакцина от COVID-19. «Надеюсь, что в сентябре мы получим не массовые, но большие объемы вакцины, будут гарантии тогда в следующем году все сделать», – сказал он, напомнив, что испытания вакцины в России уже начались.
Ранее оперативный штаб сообщил о 611 новых случаях COVID-19 в Москве. За прошедшие сутки умерли 35 заразившихся коронавирусом, 1796 человек выздоровели, общее число заболевших в Москве увеличилось до 221 598 человек. В столице ежедневный прирост новых случаев менее 1000 держится уже восемь дней подряд.