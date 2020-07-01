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МВД передаст в СКР материалы проверки в отношении полицейского, сломавшего руку журналисту

Ведомости

Первый замруководителя МВД Александр Горовой сообщил о передаче Следственному комитету для дальнейшего разбирательства материалов проверки, проведенной в отношении полицейского, сломавшего руку журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Материалы будут направлены в СКР для того, чтобы исключить «трактования какой-либо корпоративной солидарности и оценки деятельности нашего сотрудника», пояснил Горовой. СКР также будут предоставлены дополнительные материалы, связанные с Френкелем, с 2016 г., добавил он.

Во вторник, 30 июня, «Медиазона» сообщила, что на избирательном участке на набережной Фонтанки с Френкелем произошел инцидент, во время которого полицейский сломал ему руку. Видео происшествия распространялось в соцсетях. Позже издание уточнило, что у Френкеля врачи диагностировали перелом плечевой кости. В срочном порядке ему была проведена операция. Она длилась четыре часа.

Френкель говорил «Интерфаксу», что приехал на участок после сигнала о нарушениях. Он показал председателю комиссии аккредитацию. Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области позже заявило, что Френкеля вывели с избирательного участка в установленном законом порядке. По факту инцидента СКР начал доследственную проверку, инцидентом также заинтересовалась прокуратура. Свою проверку также провело МВД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных