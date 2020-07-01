МВД передаст в СКР материалы проверки в отношении полицейского, сломавшего руку журналисту
Первый замруководителя МВД Александр Горовой сообщил о передаче Следственному комитету для дальнейшего разбирательства материалов проверки, проведенной в отношении полицейского, сломавшего руку журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Материалы будут направлены в СКР для того, чтобы исключить «трактования какой-либо корпоративной солидарности и оценки деятельности нашего сотрудника», пояснил Горовой. СКР также будут предоставлены дополнительные материалы, связанные с Френкелем, с 2016 г., добавил он.
Во вторник, 30 июня, «Медиазона» сообщила, что на избирательном участке на набережной Фонтанки с Френкелем произошел инцидент, во время которого полицейский сломал ему руку. Видео происшествия распространялось в соцсетях. Позже издание уточнило, что у Френкеля врачи диагностировали перелом плечевой кости. В срочном порядке ему была проведена операция. Она длилась четыре часа.
Френкель говорил «Интерфаксу», что приехал на участок после сигнала о нарушениях. Он показал председателю комиссии аккредитацию. Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области позже заявило, что Френкеля вывели с избирательного участка в установленном законом порядке. По факту инцидента СКР начал доследственную проверку, инцидентом также заинтересовалась прокуратура. Свою проверку также провело МВД.