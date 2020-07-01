МВД передаст в СКР материалы проверки в отношении полицейского, сломавшего руку журналисту

Во вторник, 30 июня, «Медиазона» сообщила, что на избирательном участке на набережной Фонтанки с Френкелем произошел инцидент, во время которого полицейский сломал ему руку. Видео происшествия распространялось в соцсетях. Позже издание уточнило, что у Френкеля врачи диагностировали перелом плечевой кости. В срочном порядке ему была проведена операция. Она длилась четыре часа.