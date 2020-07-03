Песков затруднился уточнить достижения России за 20 лет

Песков ответил на вопрос о высказывании президента Владимира Путина об устройстве России. «У нас многое, как говорят в народе, сделано на “живую нитку”», — сказал Путин накануне. Журналисты напомнили, что это же выражение Путин использовал и в начале своего первого президентского срока, и в 2011 г. После развала СССР прошло совсем мало времени в историческом контексте, и его очень мало «для полноценного становления, укрепления и цементирования основ любого государства», сказал Песков. Принятие поправок в Конституцию, по его словам, — это важный шаг в этом направлении.