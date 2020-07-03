Песков затруднился уточнить достижения России за 20 лет
Главный показатель устойчивости государственной системы в России — это «то, о чем в целом говорил президент», сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. На вопрос о том, существуют ли показатели, по достижению которых можно говорить о преодолении последствий развала СССР и 1990-х гг., Песков сказал, что «наверняка можно ориентироваться на целый ряд цифровых показателей». На вопрос, будут ли уточнены эти показатели, Песков ответить затруднился.
Песков ответил на вопрос о высказывании президента Владимира Путина об устройстве России. «У нас многое, как говорят в народе, сделано на “живую нитку”», — сказал Путин накануне. Журналисты напомнили, что это же выражение Путин использовал и в начале своего первого президентского срока, и в 2011 г. После развала СССР прошло совсем мало времени в историческом контексте, и его очень мало «для полноценного становления, укрепления и цементирования основ любого государства», сказал Песков. Принятие поправок в Конституцию, по его словам, — это важный шаг в этом направлении.
В июне спикер Госдумы Вячеслав Володин на вопрос «Газеты.ру» о том, как повлияют поправки в Конституцию на Россию, сказал, что «после Путина будет Путин». Володин уточнил, что Путин заложил систему, на которую «будет опираться последующий президент». Голосование по поправкам, позволяющим Путину вновь баллотироваться на пост президента, завершилось 1 июня. 3 июня Центризизбирком подписал протокол голосования по поправкам в Конституцию, поправки признаны одобренными.