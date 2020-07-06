В Твери «ротфронтовцы» закрасили граффити с изображением Солженицына

В октябре 2018 г. к столетию со дня рождения писателя тверской стрит-арт-деятель Джокер (Виктор Лебедев) на средства депутата городской думы от «Единой России» Ильи Холодова расписал стену дома в Смоленском переулке. Мурал не был согласован с мэрией Твери и управляющей компанией «Дилос», поэтому административная комиссия оштрафовала граффитиста на 2500 руб. за нарушение правил благоустройства. Как пишет газета, против изображения на стене дома начал кампанию его житель, прокурор в отставке Андрей Чугуевский. Он направил жалобы в районную администрацию, в прокуратуру, губернатору Тверской области. Эту борьбу с портретом на стене поддержали движение политолога Сергея Кургиняна «Суть времени» и заместитель руководителя фракции КПРФ в законодательном собрании Тверской области Андрей Истомин. Последний обратился в администрацию города, а та – к управляющей компании «Дилос» с требованием убрать изображение. По иску «Дилоса» суд оштрафовал Джокера уже на 6000 руб. и обязал его вернуть стене первоначальный вид, но художник от исполнения решения отказался.