В Твери «ротфронтовцы» закрасили граффити с изображением Солженицына
Активисты партии «Российский объединенный трудовой фронт» («Ротфронт») в Твери в субботу, 4 июля, уничтожили граффити с изображением лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына и его фразой «Жить не по лжи». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление левой партии, автора изображения и вдову писателя Наталью Солженицыну.
На сайте «Ротфронта» приводятся слова секретаря ЦК партии Александра Батова: «Это мы его закрасили». По словам Батова, портрет Солженицына «был намалеван исподтишка». «Государственной пропаганде приходится буквально навязывать людям образ «великого писателя», запихивать его в школьные учебники, ставить ему памятники, развешивать плакаты, открывать музеи. И всё-таки с каждым днём всё больше наших сограждан осознают, что жизнь и деятельность Солженицына глубоко чужда и враждебна нашей стране», – сказал секретарь ЦК партии. Он поблагодарил тех, кто закрасил потрет и тем самым «сделал город чище».
В октябре 2018 г. к столетию со дня рождения писателя тверской стрит-арт-деятель Джокер (Виктор Лебедев) на средства депутата городской думы от «Единой России» Ильи Холодова расписал стену дома в Смоленском переулке. Мурал не был согласован с мэрией Твери и управляющей компанией «Дилос», поэтому административная комиссия оштрафовала граффитиста на 2500 руб. за нарушение правил благоустройства. Как пишет газета, против изображения на стене дома начал кампанию его житель, прокурор в отставке Андрей Чугуевский. Он направил жалобы в районную администрацию, в прокуратуру, губернатору Тверской области. Эту борьбу с портретом на стене поддержали движение политолога Сергея Кургиняна «Суть времени» и заместитель руководителя фракции КПРФ в законодательном собрании Тверской области Андрей Истомин. Последний обратился в администрацию города, а та – к управляющей компании «Дилос» с требованием убрать изображение. По иску «Дилоса» суд оштрафовал Джокера уже на 6000 руб. и обязал его вернуть стене первоначальный вид, но художник от исполнения решения отказался.
Весной на стене закрасили частицу «не» в солженицынском призыве «Жить не по лжи», рассказала изданию вдова писателя Наталья Солженицына. «Сначала, еще раньше, напали на подпись "Жить не по лжи". Хотели Солженицына ударить, а выстрелили сами в себя – расписались, что живут и хотят жить по лжи»», – сказала она. «У каждой страны свои хунвейбины», – оценила Солженицына действия «ротфронтовцев» в Твери. В 2018 г. памятник Александру Солженицыну был установлен в Москве. Бронзовый монумент работы скульптора Андрея Ковальчука расположен на улице Александра Солженицына в Таганском районе Москвы. На церемонии открытия памятника 11 декабря 2018 г. в день столетия писателя присутствовал президент Владимир Путин, призвавший россиян «беречь память об Александре Солженицыне». Он назвал писателя «нашим выдающимся соотечественником, мыслителем, истинным, настоящим патриотом России».