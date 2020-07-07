ФСБ просит суд арестовать Ивана Сафронова

О задержании Сафронова по делу о государственной измене сообщили ФСБ и «Роскосмос» утром 7 июля. ФСБ заявила, что Сафронов выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие государственную тайну. «Роскосмос» отрицает связь задержания с его деятельностью в «Роскосмосе», руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял о недоступности закрытой информации для Сафронова. Задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по имеющейся у него информации.