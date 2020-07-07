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ФСБ просит суд арестовать Ивана Сафронова

Ведомости

Следствие ФСБ просит Лефортовский суд Москвы отправить в СИЗО советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, задержанного ранее по делу о государственной измене, передает ТАСС сообщение суда.

В суде уточнили, что обвинение Сафронову в государственной измене пока не предъявлено.

О задержании Сафронова по делу о государственной измене сообщили ФСБ и «Роскосмос» утром 7 июля. ФСБ заявила, что Сафронов выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие государственную тайну. «Роскосмос» отрицает связь задержания с его деятельностью в «Роскосмосе», руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял о недоступности закрытой информации для Сафронова. Задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по имеющейся у него информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных