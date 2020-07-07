На курортах Краснодарского края из-за засухи подают воду по графику

Аналогичная ситуация складывается и в других городах и станиц региона: проблемы испытывают жители Новороссийска, Горячего Ключа, станиц Отрадной, Саратовской, Староминской, Раевской, Натухаевской, поселка Черноморский. Полностью пересохло кипарисовое озеро Сукко в Анапе. В Сочи, по данным руководства местного водоканала, проблем с водой нет. Там она поднимается из подрусловых водоносных слоев сочинских рек Мзымта, Сочи, Шахе и Псезуапсе, с глубины от 30 до 50 м.