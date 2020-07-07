На курортах Краснодарского края из-за засухи подают воду по графику
На курортах Краснодарского края из-за засухи перебои с водой. В Геленджике ее подают по графику, рассказали ТАСС в пресс-службе администрации города. 6 июня в городе приостановили работу 18 из 35 водозаборов. Водохранилище около Геленджика обмелело до критических значений, при этом объекты санаторно-курортного комплекса обеспечены накопительными емкостями и на их водоснабжение ситуация не влияет.
Аналогичная ситуация складывается и в других городах и станиц региона: проблемы испытывают жители Новороссийска, Горячего Ключа, станиц Отрадной, Саратовской, Староминской, Раевской, Натухаевской, поселка Черноморский. Полностью пересохло кипарисовое озеро Сукко в Анапе. В Сочи, по данным руководства местного водоканала, проблем с водой нет. Там она поднимается из подрусловых водоносных слоев сочинских рек Мзымта, Сочи, Шахе и Псезуапсе, с глубины от 30 до 50 м.
Несколько недель на территории Краснодарского края температура воздуха местами прогревается до 40 градусов тепла. По данным регионального управления МЧС, на территории действуют два экстренных предупреждения по чрезвычайной пожароопасности.