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На курортах Краснодарского края из-за засухи подают воду по графику

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На курортах Краснодарского края из-за засухи перебои с водой. В Геленджике ее подают по графику, рассказали ТАСС в пресс-службе администрации города. 6 июня в городе приостановили работу 18 из 35 водозаборов. Водохранилище около Геленджика обмелело до критических значений, при этом объекты санаторно-курортного комплекса обеспечены накопительными емкостями и на их водоснабжение ситуация не влияет.

Аналогичная ситуация складывается и в других городах и станиц региона: проблемы испытывают жители Новороссийска, Горячего Ключа, станиц Отрадной, Саратовской, Староминской, Раевской, Натухаевской, поселка Черноморский. Полностью пересохло кипарисовое озеро Сукко в Анапе. В Сочи, по данным руководства местного водоканала, проблем с водой нет. Там она поднимается из подрусловых водоносных слоев сочинских рек Мзымта, Сочи, Шахе и Псезуапсе, с глубины от 30 до 50 м.

Несколько недель на территории Краснодарского края температура воздуха местами прогревается до 40 градусов тепла. По данным регионального управления МЧС, на территории действуют два экстренных предупреждения по чрезвычайной пожароопасности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных