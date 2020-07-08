В Японии в результате наводнения и оползней погибли 60 человек
В Японии в результате наводнения и оползней, вызванных проливными дождями, погибли 60 человек, пропавшими без вести числятся еще 16, сообщает телеканал NHK со ссылкой на полицию и службу спасения.
На острове Кюсю нарушена подача воды к более 2300 жилых домов. В пострадавших районах также нет электричества. В соседних префектурах Нагано и Гифу из-за угрозы наводнений и оползней власти попросили эвакуироваться более 54 000 человек. В префектуре Гифу из-за многочисленных оползней оказались заблокированными в своих домах более 2200 жителей горных населенных пунктов. Сейчас в зоне бедствия пострадавшим оказывают помощь около 20 000 военнослужащих.
Наводнения и оползни из-за многодневных ливней также наблюдаются в Китае и Монголии. В Китае погибшими и пропавшими без вести числятся более 120 человек. Власти Монголии сообщали ранее о восьми погибших и десятках пропавших без вести. Министерство Китая по чрезвычайным ситуациям оценило прямой экономический ущерб стране в 41,6 млрд юаней ($5,89 млн).