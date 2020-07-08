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В Японии в результате наводнения и оползней погибли 60 человек

Ведомости

В Японии в результате наводнения и оползней, вызванных проливными дождями, погибли 60 человек, пропавшими без вести числятся еще 16, сообщает телеканал NHK со ссылкой на полицию и службу спасения.

На острове Кюсю нарушена подача воды к более 2300 жилых домов. В пострадавших районах также нет электричества. В соседних префектурах Нагано и Гифу из-за угрозы наводнений и оползней власти попросили эвакуироваться более 54 000 человек. В префектуре Гифу из-за многочисленных оползней оказались заблокированными в своих домах более 2200 жителей горных населенных пунктов. Сейчас в зоне бедствия пострадавшим оказывают помощь около 20 000 военнослужащих.

Наводнения и оползни из-за многодневных ливней также наблюдаются в Китае и Монголии. В Китае погибшими и пропавшими без вести числятся более 120 человек. Власти Монголии сообщали ранее о восьми погибших и десятках пропавших без вести. Министерство Китая по чрезвычайным ситуациям оценило прямой экономический ущерб стране в 41,6 млрд юаней ($5,89 млн).

Ранее по теме: Последствия сильнейшего наводнения в Японии и Китае

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных