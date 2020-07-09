В подмосковной Рузе из-за дождей прорвало дамбу

По словам Пархоменко, осадки выпали в ночь с 7 на 8 июля. Вода смыла и подтопила несколько жилых домов в частном секторе, более 50 местных жителей, из них — семь детей, эвакуировали. Потоками воды прорвало дамбу у хлебозавода. На подтопленных улицах отключили газо- и электроснабжение.