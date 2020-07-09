В подмосковной Рузе из-за дождей прорвало дамбу
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в подмосковном городе Руза, где после дождей разлилась река Городянка и прорвало дамбу, сообщил в Instagram мэр городского округа Николай Пархоменко.
По словам Пархоменко, осадки выпали в ночь с 7 на 8 июля. Вода смыла и подтопила несколько жилых домов в частном секторе, более 50 местных жителей, из них — семь детей, эвакуировали. Потоками воды прорвало дамбу у хлебозавода. На подтопленных улицах отключили газо- и электроснабжение.
«Дамба возле хлебозавода не справилась с поступающей со стороны деревни Таблово воды. В результате оказалась затопленной территория вдоль реки Городянки, на которой находится несколько частных домовладений», — рассказал глава городского округа. Сам разлив реки, по версии мэра, произошел из-за засора водоотводящей трубы под дорожной насыпью (дамбой) по улице Городянской вблизи Рузского хлебозавода.
Глава Рузского городского округа предупредил о возможном «втором ударе потока воды». Он призвал местных жителей не поддаваться панике. Пресс-служба округа сообщила, что вода также размыла несколько участков дорог в Рузе и шести поселениях, произошло отключение электроснабжения в 40 населенных пунктах.