Во Владивостоке за взятку задержали директора Приморского океанариума
Во Владивостоке по подозрению в коррупции задержали директора Приморского океанариума Сергей Логинова, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря океанариума и источник в правоохранительных органах.
Факты коррупции выявили сотрудники океанариума, которые сами обратились в правоохранительные органы, сообщила пресс-секретарь научно-образовательной организации Елена Поддубная РИА «Новости». По словам Поддубной, задержание стало результатом проведенной по просьбе сотрудников проверки.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, Логинова задержали во время получения взятки в 2 млн рублей от подрядчика. «Это был первый транш, который он планировал получать каждый квартал. В общей сложности он рассчитывал получить от подрядчика, обслуживающего океанариум, около 9 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.
Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» является филиалом «Национального научного центра морской биологии» Дальневосточного отделения Российской академии наук. Сергей Логинов стал его директором в 2018 г.