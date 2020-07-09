Во Владивостоке за взятку задержали директора Приморского океанариума

По данным источника агентства в правоохранительных органах, Логинова задержали во время получения взятки в 2 млн рублей от подрядчика. «Это был первый транш, который он планировал получать каждый квартал. В общей сложности он рассчитывал получить от подрядчика, обслуживающего океанариум, около 9 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.