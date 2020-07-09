Фонд «Подари жизнь» сообщил об угрозе дефицита онкологического препарата

Винкристин в Россию сейчас поставляет одно предприятие ‒ Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина (НМИЦ). Два других поставщика, указанных в государственном реестре лекарственных средств, ‒ Teva и «Верофарм» ‒ не производят его в 2020 г., заявила Шергова. В Teva «Фармацевтическому вестнику» подтвердили, что компания приостановила ввоз своей версии винкристина, оказавшись в невыгодном положении из-за особенностей системы госзакупок.