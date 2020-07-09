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Фонд «Подари жизнь» сообщил об угрозе дефицита онкологического препарата

Ведомости

Больницы сообщают о сокращении запасов препарата винкристин, использующегося для лечения онкологических заболеваний, передает «Фармацевтический вестник» заявление директора фонда «Подари жизнь» Екатерины Шерговой. В фонде «Подари жизнь» «Ведомостям» подтвердили разговор Шерговой с «Фармацевтическим вестником».

Винкристин в Россию сейчас поставляет одно предприятие ‒ Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина (НМИЦ). Два других поставщика, указанных в государственном реестре лекарственных средств, ‒ Teva и «Верофарм» ‒ не производят его в 2020 г., заявила Шергова. В Teva «Фармацевтическому вестнику» подтвердили, что компания приостановила ввоз своей версии винкристина, оказавшись в невыгодном положении из-за особенностей системы госзакупок.

Субстанции, использующиеся для производства винкристина, не завозились с ноября 2019 г., заявил «Фармацевтическому вестнику» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Он заявлял изданию, что, если в июне или июле 2020 г. поставки не возобновятся, с выпуском препарата возникнут трудности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных