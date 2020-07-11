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МВД связало проведение митинга в Хабаровске с действиями «команды Фургала»

Ведомости

Управление МВД по Хабаровскому краю заявило, что несогласованный митинг в Хабаровске организовала «команда» арестованного губернатора Сергея Фургала, указано на сайте управления. По официальным данным, в акции приняли участие от 10 000 до 12 000 человек.

Правительство Хабаровского края и его комитет по информационной политике и массовым коммуникациям не являются организаторами каких бы то ни было акций, заявила «Ведомостям» руководитель комитета Анна Губина. «Полиция сообщает, что акция была организована командой Фургала. Многие воспринимают эту формулировку как “правительство Хабаровского края”», – объяснила она возможное смешение понятий. Губина сказала, что комитет призывает граждан выражать свои мысли и чувства только законными способами.

11 июля в Хабаровске прошло шествие в поддержку Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей и покушении на них. Шествие переросло в митинг перед зданием краевого правительства. Собравшиеся требовали судить Фургала в Хабаровске, а не в Москве, призывали уважать выбор народа и требовали отставки президента Владимира Путина.

Ранее пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко заявляла, что ей поступали угрозы о возбуждении уголовного дела якобы за подстрекательство к несанкционированному митингу. В своем Facebook Томченко написала, что угрозы поступали от людей, с которыми она работает «в одной команде».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных