МВД связало проведение митинга в Хабаровске с действиями «команды Фургала»

Правительство Хабаровского края и его комитет по информационной политике и массовым коммуникациям не являются организаторами каких бы то ни было акций, заявила «Ведомостям» руководитель комитета Анна Губина. «Полиция сообщает, что акция была организована командой Фургала. Многие воспринимают эту формулировку как “правительство Хабаровского края”», – объяснила она возможное смешение понятий. Губина сказала, что комитет призывает граждан выражать свои мысли и чувства только законными способами.