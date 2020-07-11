МВД связало проведение митинга в Хабаровске с действиями «команды Фургала»
Управление МВД по Хабаровскому краю заявило, что несогласованный митинг в Хабаровске организовала «команда» арестованного губернатора Сергея Фургала, указано на сайте управления. По официальным данным, в акции приняли участие от 10 000 до 12 000 человек.
Правительство Хабаровского края и его комитет по информационной политике и массовым коммуникациям не являются организаторами каких бы то ни было акций, заявила «Ведомостям» руководитель комитета Анна Губина. «Полиция сообщает, что акция была организована командой Фургала. Многие воспринимают эту формулировку как “правительство Хабаровского края”», – объяснила она возможное смешение понятий. Губина сказала, что комитет призывает граждан выражать свои мысли и чувства только законными способами.
11 июля в Хабаровске прошло шествие в поддержку Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей и покушении на них. Шествие переросло в митинг перед зданием краевого правительства. Собравшиеся требовали судить Фургала в Хабаровске, а не в Москве, призывали уважать выбор народа и требовали отставки президента Владимира Путина.