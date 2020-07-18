Полиция задержала пикетирующих против законопроекта Мизулиной о ЛГБТ
Полиция задержала людей, вышедших на одиночные пикеты перед зданием Госдумы в Москве, сообщают «МБХ медиа» и правозащитная организация «Апология протеста». У Госдумы было задержано 17 ЛГБТ-активистов, передает «МБХ медиа» слова пресс-секретаря движения «Гражданское общество» Егора Илюшкина. «ОВД-Инфо» сообщает по меньшей мере о 23 задержанных, также полиция задерживает участников аналогичных пикетов в Санкт-Петербурге.
Участники одиночных пикетов у Госдумы вышли с намерением протестовать против проекта поправок в Семейный и Гражданский кодекс, внесенный Еленой Мизулина и другими членами Совета Федерации 14 июля. «МБХ медиа» уточняет, что только один человек успел развернуть плакат, другие были задержаны в очереди на одиночный пикет.
Поправки, предложенные группой сенаторов во главе с Мизулиной, явным образом запрещают однополые браки в России. Авторы законопроекта также намерены запретить усыновлять детей людьми, заключившими однополый брак в другой стране, а также внебрачными гражданами стран, в которых такой брак разрешен. Сенаторы, по сообщению «РИА Новости», также предложили запретить трансперсонам вступать в брак и усыновлять детей.