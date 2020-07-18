Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Полиция задержала пикетирующих против законопроекта Мизулиной о ЛГБТ

Ведомости

Полиция задержала людей, вышедших на одиночные пикеты перед зданием Госдумы в Москве, сообщают «МБХ медиа» и правозащитная организация «Апология протеста». У Госдумы было задержано 17 ЛГБТ-активистов, передает «МБХ медиа» слова пресс-секретаря движения «Гражданское общество» Егора Илюшкина. «ОВД-Инфо» сообщает по меньшей мере о 23 задержанных, также полиция задерживает участников аналогичных пикетов в Санкт-Петербурге.

Участники одиночных пикетов у Госдумы вышли с намерением протестовать против проекта поправок в Семейный и Гражданский кодекс, внесенный Еленой Мизулина и другими членами Совета Федерации 14 июля. «МБХ медиа» уточняет, что только один человек успел развернуть плакат, другие были задержаны в очереди на одиночный пикет.

Поправки, предложенные группой сенаторов во главе с Мизулиной, явным образом запрещают однополые браки в России. Авторы законопроекта также намерены запретить усыновлять детей людьми, заключившими однополый брак в другой стране, а также внебрачными гражданами стран, в которых такой брак разрешен. Сенаторы, по сообщению «РИА Новости», также предложили запретить трансперсонам вступать в брак и усыновлять детей.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных