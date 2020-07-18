Полиция задержала пикетирующих против законопроекта Мизулиной о ЛГБТ

Поправки, предложенные группой сенаторов во главе с Мизулиной, явным образом запрещают однополые браки в России. Авторы законопроекта также намерены запретить усыновлять детей людьми, заключившими однополый брак в другой стране, а также внебрачными гражданами стран, в которых такой брак разрешен. Сенаторы, по сообщению «РИА Новости», также предложили запретить трансперсонам вступать в брак и усыновлять детей.