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Жители Хабаровска второй раз за день вышли на митинг в поддержку Фургала

Ведомости

Жители Хабаровска собрались перед зданием краевого правительства в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько вышел к собравшимся и заявил им об опасности распространения коронавируса. «Подумайте о своих пожилых родителях», — сказал Витько (цитата по «Интерфаксу»). Собравшиеся ответили ему криками «позор», уточнил корреспондент «Ведомостей». Вместе с Витько к митингующим вышел врач, который, по утверждению министра, только что провел сложную операцию. Неназванный врач попросил митингующих разойтись, так как они мешают тяжелобольным.

Второй за день митинг в поддержку Фургала в Хабаровске проходит вечером по местному времени. Днем протестующие уже собрались на шествия и митинги у здания правительства и у мэрии Хабаровска. Собравшиеся, в частности, требовали встречи с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком. Витько стал первым за день представителем местной власти, выступившем перед митингующими.

Акции протеста в Хабаровске идут вторую неделю, дневная акция 18 июля, по оценкам корреспондента «Ведомостей», собрала от 50 000 до 80 000 человек. Поводом стало задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х гг. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО «Лефортово», виновным он себя не признает. Протестующие требуют уважать выбор местных жителей и перенести суд по делу Фургала из Москвы в Хабаровск.

Ранее по теме: Восьмой день митингов в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске. Главное

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных