Жители Хабаровска второй раз за день вышли на митинг в поддержку Фургала

Акции протеста в Хабаровске идут вторую неделю, дневная акция 18 июля, по оценкам корреспондента «Ведомостей», собрала от 50 000 до 80 000 человек. Поводом стало задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х гг. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО «Лефортово», виновным он себя не признает. Протестующие требуют уважать выбор местных жителей и перенести суд по делу Фургала из Москвы в Хабаровск.