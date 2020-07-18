Жители Хабаровска второй раз за день вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска собрались перед зданием краевого правительства в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько вышел к собравшимся и заявил им об опасности распространения коронавируса. «Подумайте о своих пожилых родителях», — сказал Витько (цитата по «Интерфаксу»). Собравшиеся ответили ему криками «позор», уточнил корреспондент «Ведомостей». Вместе с Витько к митингующим вышел врач, который, по утверждению министра, только что провел сложную операцию. Неназванный врач попросил митингующих разойтись, так как они мешают тяжелобольным.
Второй за день митинг в поддержку Фургала в Хабаровске проходит вечером по местному времени. Днем протестующие уже собрались на шествия и митинги у здания правительства и у мэрии Хабаровска. Собравшиеся, в частности, требовали встречи с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком. Витько стал первым за день представителем местной власти, выступившем перед митингующими.
Акции протеста в Хабаровске идут вторую неделю, дневная акция 18 июля, по оценкам корреспондента «Ведомостей», собрала от 50 000 до 80 000 человек. Поводом стало задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х гг. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО «Лефортово», виновным он себя не признает. Протестующие требуют уважать выбор местных жителей и перенести суд по делу Фургала из Москвы в Хабаровск.