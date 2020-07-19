В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины

15 июля Сеченовский университет выписал первую группу добровольцев, которые испытывали вакцину, разработанную центром. Некоторые участники исследования жаловались, что в первые дни после инъекции у них были озноб и головные боли, а температура тела повышалась до 37,5–38 градусов. Эти симптомы удалось сбить парацетамолом. Других побочных эффектов от вакцины добровольцы не испытывали. Директор НИЦЭМ Александр Гинцбург говорил, что массовая вакцинация населения может начаться уже осенью 2020 г.