В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины
Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал «РИА Новости» о процессе испытаний российской вакцины от коронавируса. По его словам, все участники эксперимента чувствуют себя хорошо.
Да, все в порядке, домой все хотят уже поскорее», — сказал Тарасов. Добровольцев из второй группы планируют выписать 20 июля. Часть участников тестирования вакцины отпустили домой еще 15 июля.
Российскую вакцину от коронавирусной инфекции разработали в НИЦЭМ им. Гамалеи. Ее испытания начались в июне одновременно в Сеченовском университете в Москве и Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко.
15 июля Сеченовский университет выписал первую группу добровольцев, которые испытывали вакцину, разработанную центром. Некоторые участники исследования жаловались, что в первые дни после инъекции у них были озноб и головные боли, а температура тела повышалась до 37,5–38 градусов. Эти симптомы удалось сбить парацетамолом. Других побочных эффектов от вакцины добровольцы не испытывали. Директор НИЦЭМ Александр Гинцбург говорил, что массовая вакцинация населения может начаться уже осенью 2020 г.