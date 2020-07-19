В Ростовской области напали на дом экс-директора «Ростсельмаша»

По данным источника ТАСС, в момент происшествия в доме были сам Песков и его сестра. Женщина в результате нападения погибла, а бывшего директора госпитализировали. Как сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник, Песков получил травму, на теле его убитой сестры были найдены следы побоев.