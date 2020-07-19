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В Ростовской области напали на дом экс-директора «Ростсельмаша»

По данным ТАСС, бывший топ-менеджер госпитализирован, его сестра убита
Артем Гирш
Андрей Махонин / Ведомости

В Ростовской области неизвестные напали на дом бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Учредитель завода Константин Бабкин подтвердил агентству информацию о нападении. Однако детали произошедшего, по его словам, ему неизвестны.

По данным источника ТАСС, в момент происшествия в доме были сам Песков и его сестра. Женщина в результате нападения погибла, а бывшего директора госпитализировали. Как сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник, Песков получил травму, на теле его убитой сестры были найдены следы побоев.

Юрий Песков

Юрию Пескову 83 года. Он был генеральным директором завода «Ростсельмаш» с 1978 г. по апрель 1996 г. В начале 1980-х гг. занимал должность заместителя министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Песков имеет звание Героя Социалистического Труда, награжден орденами и различными премиями.

Группа «Ростсельмаш» включает одноименный комбайновый завод и 13 других предприятий, выпускает технику под брендами Rostselmash и Versatile, говорится на сайте группы.

В пресс-службе МВД по Ростовской области РБК подтвердили факт нападения на один из домов в Азовском районе, но кому принадлежит дом, там не уточнили. На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета (СК), рассказали в ведомстве. СК возбудил дело по статьям «убийство» и «разбой».

Портал «Ерш.Азов» пишет, что нападение произошло в ночь на 19 июля в селе Новомаргаритово. Информацию о гибели сестры Пескова и госпитализации бывшего директора изданию подтвердили в одном из местных медучреждений. О состоянии здоровья экс-директора «Ростсельмаша» официальной информации пока нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных