В Ростовской области напали на дом экс-директора «Ростсельмаша»По данным ТАСС, бывший топ-менеджер госпитализирован, его сестра убита
В Ростовской области неизвестные напали на дом бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Учредитель завода Константин Бабкин подтвердил агентству информацию о нападении. Однако детали произошедшего, по его словам, ему неизвестны.
Юрий Песков
Юрию Пескову 83 года. Он был генеральным директором завода «Ростсельмаш» с 1978 г. по апрель 1996 г. В начале 1980-х гг. занимал должность заместителя министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Песков имеет звание Героя Социалистического Труда, награжден орденами и различными премиями.
Группа «Ростсельмаш» включает одноименный комбайновый завод и 13 других предприятий, выпускает технику под брендами Rostselmash и Versatile, говорится на сайте группы.
В пресс-службе МВД по Ростовской области РБК подтвердили факт нападения на один из домов в Азовском районе, но кому принадлежит дом, там не уточнили. На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета (СК), рассказали в ведомстве. СК возбудил дело по статьям «убийство» и «разбой».
Портал «Ерш.Азов» пишет, что нападение произошло в ночь на 19 июля в селе Новомаргаритово. Информацию о гибели сестры Пескова и госпитализации бывшего директора изданию подтвердили в одном из местных медучреждений. О состоянии здоровья экс-директора «Ростсельмаша» официальной информации пока нет.