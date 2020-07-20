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Ан-2 пропал между Бурятией и Приангарьем через шесть часов после вылета

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Самолет Ан-2, который направлялся в район на границе между Бурятией и Иркутской области, перестал выходить на связь через шесть часов после вылета. Об этом ТАСС сообщил начальник Сибирского координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер.

По его словам, «самолет вылетел [....] вечером воскресенья, в 19:25 по местному времени (14:25 мск)». Он добавил, что со слове руководителя авиакомпании «Феникс», которое принадлежит воздушное судна, район поиска спасателям известен, предположительно, это Иркутская область. Как сообщили ТАСС в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре, поиском пропавшего самолета занимаются три воздушных судна: вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара», самолет Ан-26 авиакомпании «Ираэро» и Ан-24 авиакомпании «Феникс». «Несколько часов назад при облете места поиска пилоты заметили световые сигналы фонариком из леса, хотя утверждать, что это члены экипажа пропавшего самолета, пока очень рано. Поисковая операция продолжается», — сказал собеседник агентства. На борту вертолета и самолета Ан-26 находятся спасатели, в самолете Ан-24 авиакомпании «Феникс» — представители перевозчика.

По данным республиканского управления МЧС, на борту пропавшего самолета — шесть человек: два члена экипажа и четыре пассажира. Ан-2 вылетел из поселка Кырен в Бурятии, его точный маршрут неизвестен, но предварительно удалось выяснить, что самолет без одобренной заявки вылетел обрабатывать поля с воздуха. Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что Ан-2 мог совершить «жесткую или аварийную посадку». «Интерфакс» передает со ссылкой на Сибирский авиационно-спасательный центр, что на борту Ан-2 находились четыре командира других экипажей авиакомпании. «Им показывали район, в котором предстоит проводить работы по опрыскиванию», — сказал представитель центра. По его словам, работы предполагалось проводить на границе Иркутской области и Бурятии.

Авиакомпания «Феникс» создана в 2011 г. на базе летно-технического отряда аэропорта Ачинска. Парк воздушных судов состоит из самолетов Ан-2 и Ан-2МС (с турбовинтовым двигателем). Компания специализируется на поисково-съемочных и аэросъемочных полетах, авиационно-химических и лесоавиационных работах, санитарных рейсах, сообщает «Интерфакс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных