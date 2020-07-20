Ан-2 пропал между Бурятией и Приангарьем через шесть часов после вылета
Самолет Ан-2, который направлялся в район на границе между Бурятией и Иркутской области, перестал выходить на связь через шесть часов после вылета. Об этом ТАСС сообщил начальник Сибирского координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер.
По его словам, «самолет вылетел [....] вечером воскресенья, в 19:25 по местному времени (14:25 мск)». Он добавил, что со слове руководителя авиакомпании «Феникс», которое принадлежит воздушное судна, район поиска спасателям известен, предположительно, это Иркутская область. Как сообщили ТАСС в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре, поиском пропавшего самолета занимаются три воздушных судна: вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара», самолет Ан-26 авиакомпании «Ираэро» и Ан-24 авиакомпании «Феникс». «Несколько часов назад при облете места поиска пилоты заметили световые сигналы фонариком из леса, хотя утверждать, что это члены экипажа пропавшего самолета, пока очень рано. Поисковая операция продолжается», — сказал собеседник агентства. На борту вертолета и самолета Ан-26 находятся спасатели, в самолете Ан-24 авиакомпании «Феникс» — представители перевозчика.
По данным республиканского управления МЧС, на борту пропавшего самолета — шесть человек: два члена экипажа и четыре пассажира. Ан-2 вылетел из поселка Кырен в Бурятии, его точный маршрут неизвестен, но предварительно удалось выяснить, что самолет без одобренной заявки вылетел обрабатывать поля с воздуха. Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что Ан-2 мог совершить «жесткую или аварийную посадку». «Интерфакс» передает со ссылкой на Сибирский авиационно-спасательный центр, что на борту Ан-2 находились четыре командира других экипажей авиакомпании. «Им показывали район, в котором предстоит проводить работы по опрыскиванию», — сказал представитель центра. По его словам, работы предполагалось проводить на границе Иркутской области и Бурятии.
Авиакомпания «Феникс» создана в 2011 г. на базе летно-технического отряда аэропорта Ачинска. Парк воздушных судов состоит из самолетов Ан-2 и Ан-2МС (с турбовинтовым двигателем). Компания специализируется на поисково-съемочных и аэросъемочных полетах, авиационно-химических и лесоавиационных работах, санитарных рейсах, сообщает «Интерфакс».