Ан-2 пропал между Бурятией и Приангарьем через шесть часов после вылета

По данным республиканского управления МЧС, на борту пропавшего самолета — шесть человек: два члена экипажа и четыре пассажира. Ан-2 вылетел из поселка Кырен в Бурятии, его точный маршрут неизвестен, но предварительно удалось выяснить, что самолет без одобренной заявки вылетел обрабатывать поля с воздуха. Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что Ан-2 мог совершить «жесткую или аварийную посадку». «Интерфакс» передает со ссылкой на Сибирский авиационно-спасательный центр, что на борту Ан-2 находились четыре командира других экипажей авиакомпании. «Им показывали район, в котором предстоит проводить работы по опрыскиванию», — сказал представитель центра. По его словам, работы предполагалось проводить на границе Иркутской области и Бурятии.