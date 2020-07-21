Суд в Греции приговорил двух российских моряков к 253 годам колонии каждого
Суд в Греции приговорил двух российских моряков к 253 годам лишения свободы каждого. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, передает «Интерфакс».
Два россиянина — Константин Семенов и Иван Возниковцев получили гигантские сроки за организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции, уточнил Мельников.
Он объяснил решение суда тем, что за каждого перевезенного мигранта полагается наказание сроком от 7 до 12 лет. На судне, перевозившем мигрантов, было более 20 человек. Также морякам добавили сроки за остальные инкриминируемые преступления.
Моряки вину не признали. По их словам, они приехали в Турцию работать и собирались перевозить туристов. После обучения россияне вышли в море, но их яхта сломалась. О поломке они сообщили работодателю, который пообещал прислать помощь, а вместо этого к судну прибыли плавсредства с нелегалами. «Работодатель пригрозил морякам расправой, и наши ребята вынужденно пустили нелегалов на борт», — пояснил Мельников. Он отметил, что суд не обратил внимание на доводы моряков, а адвокат по назначению практически не общался с ними. Сейчас родственники моряков собирают средства на оплату адвокатов и другие нужды осужденных.