Суд в Греции приговорил двух российских моряков к 253 годам колонии каждого

Моряки вину не признали. По их словам, они приехали в Турцию работать и собирались перевозить туристов. После обучения россияне вышли в море, но их яхта сломалась. О поломке они сообщили работодателю, который пообещал прислать помощь, а вместо этого к судну прибыли плавсредства с нелегалами. «Работодатель пригрозил морякам расправой, и наши ребята вынужденно пустили нелегалов на борт», — пояснил Мельников. Он отметил, что суд не обратил внимание на доводы моряков, а адвокат по назначению практически не общался с ними. Сейчас родственники моряков собирают средства на оплату адвокатов и другие нужды осужденных.