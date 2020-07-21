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Суд в Греции приговорил двух российских моряков к 253 годам колонии каждого

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Суд в Греции приговорил двух российских моряков к 253 годам лишения свободы каждого. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, передает «Интерфакс».

Два россиянина — Константин Семенов и Иван Возниковцев получили гигантские сроки за организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции, уточнил Мельников.

Он объяснил решение суда тем, что за каждого перевезенного мигранта полагается наказание сроком от 7 до 12 лет. На судне, перевозившем мигрантов, было более 20 человек. Также морякам добавили сроки за остальные инкриминируемые преступления.

Моряки вину не признали. По их словам, они приехали в Турцию работать и собирались перевозить туристов. После обучения россияне вышли в море, но их яхта сломалась. О поломке они сообщили работодателю, который пообещал прислать помощь, а вместо этого к судну прибыли плавсредства с нелегалами. «Работодатель пригрозил морякам расправой, и наши ребята вынужденно пустили нелегалов на борт», — пояснил Мельников. Он отметил, что суд не обратил внимание на доводы моряков, а адвокат по назначению практически не общался с ними. Сейчас родственники моряков собирают средства на оплату адвокатов и другие нужды осужденных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных