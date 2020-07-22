Захватившему заложников на западе Украины предъявили обвинения в терроризме

Мужчину, захватившего автобус в городе Луцке на западе Украины, обвинили в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия. Сейчас он находится в следственном изоляторе, рассказал замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко в эфире телеканала «1+1». Он уверен, что суд не выберет никакой другой меры пресечения, кроме как содержания под стражей.