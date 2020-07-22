Захватившему заложников на западе Украины предъявили обвинения в терроризме
Мужчину, захватившего автобус в городе Луцке на западе Украины, обвинили в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия. Сейчас он находится в следственном изоляторе, рассказал замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко в эфире телеканала «1+1». Он уверен, что суд не выберет никакой другой меры пресечения, кроме как содержания под стражей.
«Он получит длительный срок заключения. То, что во время захвата никто не погиб, – суд, думаю, это учтет. Впрочем, максимальная санкция – это пожизненное лишение свободы. Дальше слово за судом», – заявил Геращенко (цитата по ТСН).
По данным МВД, обвиняемого зовут Максим Кривош. Сам он представился как Максим Плохой. Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил пассажирский автобус с 20 пассажирами. Он требовал от президента Украины Владимира Зеленского опубликовать видео со словами «Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем», а от других высокопоставленных чиновников – опубликовать записи «Я – террорист в законе».
Зеленский выполнил требование, после этого преступник отпустил троих заложников. Вскоре его задержали, никто из находившихся в автобусе людей не пострадал. В отношении мужчины возбуждено дело о теракте. Зеленский после освобождения заложников удалил видеозапись.