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Захватившему заложников на западе Украины предъявили обвинения в терроризме

Ведомости

Мужчину, захватившего автобус в городе Луцке на западе Украины, обвинили в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия. Сейчас он находится в следственном изоляторе, рассказал замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко в эфире телеканала «1+1». Он уверен, что суд не выберет никакой другой меры пресечения, кроме как содержания под стражей.

«Он получит длительный срок заключения. То, что во время захвата никто не погиб, – суд, думаю, это учтет. Впрочем, максимальная санкция – это пожизненное лишение свободы. Дальше слово за судом», – заявил Геращенко (цитата по ТСН).

По данным МВД, обвиняемого зовут Максим Кривош. Сам он представился как Максим Плохой. Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил пассажирский автобус с 20 пассажирами. Он требовал от президента Украины Владимира Зеленского опубликовать видео со словами «Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем», а от других высокопоставленных чиновников – опубликовать записи «Я – террорист в законе».

Зеленский выполнил требование, после этого преступник отпустил троих заложников. Вскоре его задержали, никто из находившихся в автобусе людей не пострадал. В отношении мужчины возбуждено дело о теракте. Зеленский после освобождения заложников удалил видеозапись.

Ранее по теме: Захват заложников в украинском Луцке. Фотографии с места ЧП

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных