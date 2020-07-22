ФСБ заявила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла подготовку теракта в Кабардино-Балкарии, сообщили «Интерфаксу» в Центре общественных связей ФСБ. Служба заявила, что уничтожила четырех боевиков запрещенного в России «Исламского государства». Боевики получили несовместимые с жизнью ранения во время столкновения с сотрудниками ФСБ в лесах Кабардино-Балкарии.
Боевики планировали совершить теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов, на обнаруженных в квартире устройствах ФСБ нашла переписку с боевиками ИГ с обсуждением планируемого теракта, заявили в ведомстве.
На месте проживания боевиков в Нальчике были обнаружены компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также самодельное взрывное устройство, готовое к применению. На месте столкновения сотрудников ФСБ и боевиков были найдены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы.