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ФСБ заявила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла подготовку теракта в Кабардино-Балкарии, сообщили «Интерфаксу» в Центре общественных связей ФСБ. Служба заявила, что уничтожила четырех боевиков запрещенного в России «Исламского государства». Боевики получили несовместимые с жизнью ранения во время столкновения с сотрудниками ФСБ в лесах Кабардино-Балкарии.

Боевики планировали совершить теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов, на обнаруженных в квартире устройствах ФСБ нашла переписку с боевиками ИГ с обсуждением планируемого теракта, заявили в ведомстве.

На месте проживания боевиков в Нальчике были обнаружены компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также самодельное взрывное устройство, готовое к применению. На месте столкновения сотрудников ФСБ и боевиков были найдены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных