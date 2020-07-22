ФСБ заявила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

На месте проживания боевиков в Нальчике были обнаружены компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также самодельное взрывное устройство, готовое к применению. На месте столкновения сотрудников ФСБ и боевиков были найдены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы.