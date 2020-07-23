ФСБ задержала более 20 террористов в трех российских регионах
ФСБ при участии МВД и Росгвардии задержала 22 членов террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в России), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ. Среди задержанных ‒ главари и рядовые участники. Операция проходила в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.
Как пояснили в ФСБ, задержанные вербовали, переправляли рекрутов в зоны боевых действий в Сирии и призывали к преступлениям террористического характера. Также преступники финансировали членов террористической группировки.
ФСБ опубликовало видео задержания членов группировки и изъятые у них вещи. Среди них: запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы, а также поддельные паспорта.