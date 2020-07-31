Тесты Сафронова на коронавирус показали отрицательный результат

Защита полагает, что преследование связано с его журналистской деятельностью. Следствие это отрицает. Адвокат Сафронова ранее сообщал «Коммерсанту», что следователи отказались разъяснить защите суть обвинений. В ответ на ходатайство с просьбой разъяснить ряд вопросов, связанных с обвинением в госизмене, в ФСБ подчеркнули, что обвинение не связано с журналистской деятельностью и раскрытой информации «достаточно для восприятия». Все остальные данные спецслужба намерена сообщить адвокатам лишь после окончания расследования, что на практике означает примерно через год-полтора, пояснял адвокат.