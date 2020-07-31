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Тесты Сафронова на коронавирус показали отрицательный результат

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Оба теста на коронавирус советника генерального директора «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова показали отрицательные результаты, сообщила «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, Сафронов чувствует себя нормально, «его или уже перевели, или должны перевести» из одиночной карантинной камеры в обычную. О том, что Сафронов изолирован в одиночной камере с подозрением на COVID-19, стало известно 27 июля.

Сафронова задержали утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. Следствие подозревает советника гендиректора «Роскосмоса» в сборе и передаче одной из спецслужб НАТО информации, являющейся гостайной. Конечным получателем информации были спецслужбы США, считает следствие. Сафронов вину не признает.

Ранее по теме: СМИ сообщили об отказе раскрыть адвокатам Сафронова суть обвинения до конца расследования

Защита полагает, что преследование связано с его журналистской деятельностью. Следствие это отрицает. Адвокат Сафронова ранее сообщал «Коммерсанту», что следователи отказались разъяснить защите суть обвинений. В ответ на ходатайство с просьбой разъяснить ряд вопросов, связанных с обвинением в госизмене, в ФСБ подчеркнули, что обвинение не связано с журналистской деятельностью и раскрытой информации «достаточно для восприятия». Все остальные данные спецслужба намерена сообщить адвокатам лишь после окончания расследования, что на практике означает примерно через год-полтора, пояснял адвокат.

В ответ на ходатайство с просьбой разъяснить ряд вопросов, связанных с обвинением в госизмене, в ФСБ подчеркнули, что обвинение не связано с журналистской деятельностью и раскрытой информации «достаточно для восприятия». Все остальные данные спецслужба намерена сообщить адвокатам лишь после окончания расследования, что на практике означает примерно через год-полтора, пояснял адвокат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных