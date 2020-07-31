Россия откроет границу с Абхазией с 1 августа
Россия с 1 августа возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Решение было принято по итогам заседания, проведенного вице-премьером Татьяной Голиковой.
«Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии», — отметили в оперативном штабе, добавив, что объекты абхазской инфраструктуры готовы к приему туристов.
На вопрос о расширении списка стран, с которыми будет возобновлено международное авиасообщение, в оперштабе ответили: «Информация о принятых решениях будет сообщена дополнительно».
28 июля президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, согласно которому ограничения на въезд на территорию республики из России продлеваются до 4 августа. Ограничения на въезд из России были введены 28 марта из-за того, что в республике ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.