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Россия откроет границу с Абхазией с 1 августа

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Россия с 1 августа  возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Решение было принято по итогам заседания, проведенного вице-премьером Татьяной Голиковой.

«Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии», — отметили в оперативном штабе, добавив, что объекты абхазской инфраструктуры готовы к приему туристов.

На вопрос о расширении списка стран, с которыми будет возобновлено международное авиасообщение, в оперштабе ответили: «Информация о принятых решениях будет сообщена дополнительно». 

Абхазия продлила ограничения на въезд из России

28 июля президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, согласно которому ограничения на въезд на территорию республики из России продлеваются до 4 августа. Ограничения на въезд из России были введены 28 марта из-за того, что в республике ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных