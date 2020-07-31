Россия откроет границу с Абхазией с 1 августа

28 июля президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, согласно которому ограничения на въезд на территорию республики из России продлеваются до 4 августа. Ограничения на въезд из России были введены 28 марта из-за того, что в республике ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.