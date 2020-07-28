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Абхазия продлила ограничения на въезд из России

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Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, согласно которому ограничения на въезд на территорию республики из России продлеваются до 4 августа. 

Абхазия ввела ограничения на въезд из России 28 марта после того, как в республике был введен режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. 

Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 63, выздоровевших — 37. Двое скончались.

Общее число случаев заражения в России по состоянию на 28 июля  составляет 823 515. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 13 50

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных