Абхазия продлила ограничения на въезд из России
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, согласно которому ограничения на въезд на территорию республики из России продлеваются до 4 августа.
Абхазия ввела ограничения на въезд из России 28 марта после того, как в республике был введен режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.
Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 63, выздоровевших — 37. Двое скончались.
Общее число случаев заражения в России по состоянию на 28 июля составляет 823 515. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 13 50