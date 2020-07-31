Роспотребнадзор разработал рекомендации по профилактике коронавируса в вузах
Роспотребнадзор совместно с Минобрнауки подготовил рекомендации по профилактике коронавируса в вузах. В частности, разъяснил, как подготовиться к открытию высших учебных заведений.
«Рекомендуется проведение генеральной уборки всех помещений, проведение очистки систем вентиляции, кондиционеров, проверки эффективности работы вентиляционной системы», — говорится в сообщении. Также необходимо обеспечить условия для гигиенической обработки рук и «входной фильтр» с обязательной термометрией для всех посетителей этих организаций.
Во время учебы ведомство рекомендует проводить термометрию у студентов, педагогического состава и персонала не менее двух раз в день, не допускать лиц с признаками инфекционных заболеваний, а также не допускать скопления обучающихся в холлах и коридорах.
Кроме того, ведомство советует не допускать к проведению очных занятий преподавателей старше 65 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания. При этом иностранных студентов разрешено допускать к учебе в вузах после 14-дневной изоляции.
По организации учебного процесса рекомендуется заочные и вечерние группы перевести в формат дистанционного обучения. Посещающие учебные заведения студенты должны носить маски и менять их не реже одного раза в три часа. Также должно быть организовано проведение занятий физической культурой на открытом воздухе.
По оценкам Всемирного банка, в конце марта более 1,6 млрд школьников и студентов (почти 85% всего «обучающегося» населения) не посещали школы и университеты. В 161 стране были прекращены очные занятия.