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Роспотребнадзор разработал рекомендации по профилактике коронавируса в вузах

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Роспотребнадзор совместно с Минобрнауки подготовил рекомендации по профилактике коронавируса в вузах. В частности, разъяснил, как подготовиться к открытию высших учебных заведений.

«Рекомендуется проведение генеральной уборки всех помещений, проведение очистки систем вентиляции, кондиционеров, проверки эффективности работы вентиляционной системы», — говорится в сообщении. Также необходимо обеспечить условия для гигиенической обработки рук и «входной фильтр» с обязательной термометрией для всех посетителей этих организаций.

Во время учебы ведомство рекомендует проводить термометрию у студентов, педагогического состава и персонала не менее двух раз в день, не допускать лиц с признаками инфекционных заболеваний, а также не допускать скопления обучающихся в холлах и коридорах.

Кроме того, ведомство советует не допускать к проведению очных занятий преподавателей старше 65 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания. При этом иностранных студентов разрешено допускать к учебе в вузах после 14-дневной изоляции.

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По организации учебного процесса рекомендуется заочные и вечерние группы перевести в формат дистанционного обучения. Посещающие учебные заведения студенты должны носить маски и менять их не реже одного раза в три часа. Также должно быть организовано проведение занятий физической культурой на открытом воздухе.

По оценкам Всемирного банка, в конце марта более 1,6 млрд школьников и студентов (почти 85% всего «обучающегося» населения) не посещали школы и университеты. В 161 стране были прекращены очные занятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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