Двое российских школьников сдали ЕГЭ на 400 баллов

По данным Рособрнадзора, хотя бы один экзамен на 100 баллов сдали почти 8500 выпускников. Экзамены для выпускников школ и поступающих в вузы неоднократно переносились. Изначально планировалось, что ЕГЭ пройдет в период с 8 по 11 июня. В итоге экзамены проходили с 3 по 25 июля. Всего экзамены сдавали более 714 000 учащихся.