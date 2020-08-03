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Двое российских школьников сдали ЕГЭ на 400 баллов

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Двое российских школьников получили 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2020 г., сообщает ТАСС со ссылкой на врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева. Это максимальное количество баллов.

На 300 баллов экзамены сдали 26 выпускников, 533 выпускника – на 200 баллов.

«Результаты экзаменов, которые мы сейчас видим, абсолютно не отличаются от результатов экзаменов последних четырех лет», – сказал Музаев на пресс-конференции. По его словам, «результат по каждому предмету не позволяет делать вывод, что сдали лучше выпускники текущего года в целом или хуже».

По данным Рособрнадзора, хотя бы один экзамен на 100 баллов сдали почти 8500 выпускников. Экзамены для выпускников школ и поступающих в вузы неоднократно переносились. Изначально планировалось, что ЕГЭ пройдет в период с 8 по 11 июня. В итоге экзамены проходили с 3 по 25 июля. Всего экзамены сдавали более 714 000 учащихся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных