Двое российских школьников сдали ЕГЭ на 400 баллов
Двое российских школьников получили 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2020 г., сообщает ТАСС со ссылкой на врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева. Это максимальное количество баллов.
На 300 баллов экзамены сдали 26 выпускников, 533 выпускника – на 200 баллов.
«Результаты экзаменов, которые мы сейчас видим, абсолютно не отличаются от результатов экзаменов последних четырех лет», – сказал Музаев на пресс-конференции. По его словам, «результат по каждому предмету не позволяет делать вывод, что сдали лучше выпускники текущего года в целом или хуже».
По данным Рособрнадзора, хотя бы один экзамен на 100 баллов сдали почти 8500 выпускников. Экзамены для выпускников школ и поступающих в вузы неоднократно переносились. Изначально планировалось, что ЕГЭ пройдет в период с 8 по 11 июня. В итоге экзамены проходили с 3 по 25 июля. Всего экзамены сдавали более 714 000 учащихся.