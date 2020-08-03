СК возбудил уголовное дело после драки десантников с росгвардейцами в Москве
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК) после драки между десантниками и росгвардейцами в парке Горького 2 августа, говорится в сообщении ведомства.
Накануне телеканал РЕН-ТВ опубликовал видеозапись, на которой видно, как мужчина с флагом ВДВ, одетый в тельняшку, избивает сотрудника Росгвардии. По информации телеканала, в день празднования юбилея Воздушно-десантных войск одного из десантников увели сотрудники правоохранительных органов за нарушение правопорядка. Другие десантники решили вступиться за задержанного, затем один из них, с флагом войск на спине, ударил сотрудника Росгвардии.
В результате драки два сотрудника Росгвардии получили «телесные повреждения», говорится на сайте СК. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что мужчина, начавший драку, задержан.