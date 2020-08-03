СК возбудил уголовное дело после драки десантников с росгвардейцами в Москве

Накануне телеканал РЕН-ТВ опубликовал видеозапись, на которой видно, как мужчина с флагом ВДВ, одетый в тельняшку, избивает сотрудника Росгвардии. По информации телеканала, в день празднования юбилея Воздушно-десантных войск одного из десантников увели сотрудники правоохранительных органов за нарушение правопорядка. Другие десантники решили вступиться за задержанного, затем один из них, с флагом войск на спине, ударил сотрудника Росгвардии.