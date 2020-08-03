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«Ростех» подтвердил возбуждение уголовного дела против экс-гендиректора «ВСМПО-Ависма»

Ведомости

Против бывшего гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» («Ростех» владеет 25% акций) Михаила Воеводина возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Ростеха». 

«Действительно, дело возбуждено, его детали мы комментировать не можем – это прерогатива следственных органов», – сказал представитель госкорпорации. 

Уголовное дело против него возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и расследуется следственными органами МВД, уточнил источник «Ведомостей» в правоохранительных органах. По его словам, оно связано с хищением средств ВСМПО в то время, когда Воеводин возглавлял предприятие. «Ведомости» направили запрос в МВД и Следственный комитет.

Сам он о возбуждении уголовного дела узнал от корреспондента «Ведомостей». «Первый раз слышу, спасибо большое за новости», – сказал Воеводин.

Воеводин покинул свой пост, который занимал с 2009 г., в мае текущего года. В середине апреля корпорация на фоне резкого падения спроса объявила о сокращении производственного плана на 2020 г. с 39 000 до 26 500 т титановой продукции, снижении непроизводственных издержек и переносе инвестпроектов. Основные потребители продукции в течение двух месяцев фактически остановили производство, подчеркивали в «ВСМПО-Ависма».

В начале мая было объявлено об отставке Воеводина, который, по официальной версии, решил «сосредоточиться на личных проектах». На его место в статусе и. о. назначили антикризисного менеджера Максима Кузюка, много лет проработавшего в структурах «Ростеха». Но после заявлений топ-менеджера о том, что предприятие может приостановить работу из-за отсутствия заказов (акционеры «ВСМПО-Ависма» официально это опровергали), его сменил бывший топ-менеджер Evraz Сергей Степанов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных