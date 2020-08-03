«Ростех» подтвердил возбуждение уголовного дела против экс-гендиректора «ВСМПО-Ависма»

В начале мая было объявлено об отставке Воеводина, который, по официальной версии, решил «сосредоточиться на личных проектах». На его место в статусе и. о. назначили антикризисного менеджера Максима Кузюка, много лет проработавшего в структурах «Ростеха». Но после заявлений топ-менеджера о том, что предприятие может приостановить работу из-за отсутствия заказов (акционеры «ВСМПО-Ависма» официально это опровергали), его сменил бывший топ-менеджер Evraz Сергей Степанов.