СКР задержал бывшего проректора МГУ Алексея Гришина

По версии следователей, в январе 2018 г. у компании «СДС ‒ Управление строительства» образовалась кредиторская задолженность на сумму более 180 млн руб. Руководство организации заключило договор цессии с целью преднамеренного банкротства и извлечения выгоды. Согласно этому договору право требования ранее образовавшегося долга с ООО «Мордовдевелопмент» в сумме более 865 млн руб. получала иная коммерческая организация. Она, в свою очередь, получила от должника простые векселя на сумму более 894 млн руб., но сделку следователи считают фиктивной.