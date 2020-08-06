Сафронова подозревают в шифровании данных паролями из книги про Ельцина
Следователи ФСБ считают, что советник генерального директора «Роскосмоса» и бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, передал секретные сведения чешской разведке со своего домашнего компьютера. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Сафронова, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.
По словам адвоката, согласно постановлению о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, для шифрования данных журналист использовал бесплатную программу VeraCrypt. В качестве паролей Сафронов использовал фрагменты из книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке.
Сафронова задержали утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. Следствие подозревает советника гендиректора «Роскосмоса» в сборе и передаче одной из спецслужб НАТО информации, являющейся гостайной. Конечным получателем информации были спецслужбы США, считает следствие. Сафронов вину не признает. Защита полагает, что преследование связано с его журналистской деятельностью. Следствие это отрицает.