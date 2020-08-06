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Сафронова подозревают в шифровании данных паролями из книги про Ельцина

Ведомости

Следователи ФСБ считают, что советник генерального директора «Роскосмоса» и бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, передал секретные сведения чешской разведке со своего домашнего компьютера. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Сафронова, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

По словам адвоката, согласно постановлению о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, для шифрования данных журналист использовал бесплатную программу VeraCrypt. В качестве паролей Сафронов использовал фрагменты из книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке.

Сафронова задержали утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. Следствие подозревает советника гендиректора «Роскосмоса» в сборе и передаче одной из спецслужб НАТО информации, являющейся гостайной. Конечным получателем информации были спецслужбы США, считает следствие. Сафронов вину не признает. Защита полагает, что преследование связано с его журналистской деятельностью. Следствие это отрицает.

Ранее по теме: СМИ сообщили об отказе раскрыть адвокатам Сафронова суть обвинения до конца расследования

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных