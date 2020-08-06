Еврокомиссия выделит Ливану более 33 млн евро после взрыва в Бейруте

Взрыв в порту столицы Ливана произошел 4 августа. Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав Ливана, число погибших при взрыве увеличилось до 157 человек, пострадавших – до 5000. В стране введено чрезвычайное положение. Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в $3–5 млрд. По его словам, без жилья остались около 300 000 человек.