Еврокомиссия выделит Ливану более 33 млн евро после взрыва в Бейруте
Евросоюз выделит 33 млн евро Ливану для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута, говорится в сообщении пресс-службы ЕС по итогам разговора председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с премьером Ливана Хасаном Диабом. Деньги пойдут на «неотложные нужды, медпомощь и защиту инфраструктуры».
«Еврокомиссия мобилизует более 33 млн евро на неотложные нужды, медицинскую поддержку и оборудование, а также защиту критически важной инфраструктуры [Бейрута]. Еврокомиссия рассмотрит вопрос о дальнейшей поддержке в зависимости от текущей оценки гуманитарных потребностей», ‒ сказано в сообщении. Фон дер Ляйен упомянула о «возможности мобилизации экспертов и оборудования для оказания помощи в оценке масштабов ущерба и обращении с опасными химическими веществами».
Взрыв в порту столицы Ливана произошел 4 августа. Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав Ливана, число погибших при взрыве увеличилось до 157 человек, пострадавших – до 5000. В стране введено чрезвычайное положение. Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в $3–5 млрд. По его словам, без жилья остались около 300 000 человек.