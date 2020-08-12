Казахстан анонсировал возобновление авиасообщения с Россией
Казахстан c 17 августа поэтапно возобновит авиасообщение с семью странами, в том числе с Россией, сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) республики. При этом в Нур-Султане отметили, что «для выполнения полетов в Россию требуется разрешение с российской стороны».
«С 17 августа 2020 г. поэтапно возобновляются международные рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию», – говорится в сообщении. Министерство предварительно проработало вопрос восстановления регулярных пассажирских рейсов с авиационными органами этих стран. Таким образом, эти государства поддерживают возобновление авиасообщения с Казахстаном при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, уточнили в МИИР.
Россия с 27 марта приостановила международное сообщение со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С 1 августа Россия официально возобновила авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией. Также с 1 августа запрет на рейсы из России сняла Австрия с условием, что по прилете пассажиры должны иметь при себе отрицательный тест на COVID-19 и проходить десятидневный карантин. С 7 августа въезд в страну для россиян разрешила Черногория. С 15 августа планируется возобновить авиасообщение со Швейцарией, но пока в эту страну можно летать только россиянам с видом на жительство.