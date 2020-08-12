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Казахстан анонсировал возобновление авиасообщения с Россией

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Казахстан c 17 августа поэтапно возобновит авиасообщение с семью странами, в том числе с Россией, сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) республики. При этом в Нур-Султане отметили, что «для выполнения полетов в Россию требуется разрешение с российской стороны».

«С 17 августа 2020 г. поэтапно возобновляются международные рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию», – говорится в сообщении. Министерство предварительно проработало вопрос восстановления регулярных пассажирских рейсов с авиационными органами этих стран. Таким образом, эти государства поддерживают возобновление авиасообщения с Казахстаном при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, уточнили в МИИР.

Россия с 27 марта приостановила международное сообщение со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С 1 августа Россия официально возобновила авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией. Также с 1 августа запрет на рейсы из России сняла Австрия с условием, что по прилете пассажиры должны иметь при себе отрицательный тест на COVID-19 и проходить десятидневный карантин. С 7 августа въезд в страну для россиян разрешила Черногория. С 15 августа планируется возобновить авиасообщение со Швейцарией, но пока в эту страну можно летать только россиянам с видом на жительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных