МВД предложило уголовную ответственность за повторную пропаганду наркотиков в интернете

В январе этого года правительство внесло в Госдуму на рассмотрение законопроект о введении штрафа до 1,5 млн руб. за пропаганду наркотиков и психотропных веществ в интернете. 9 июля он был принят в первом чтении. Законопроект предполагает внесение изменений в ст. 6.13 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В частности, будет введен новый пункт, прописывающий ответственность за пропаганду наркотиков, психотропных веществ или их прекурсоров в интернете.