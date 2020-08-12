МВД предложило уголовную ответственность за повторную пропаганду наркотиков в интернете
МВД России разработало законопроект, согласно которому за повторную пропаганду наркотических средств в интернете могут ввести уголовную ответственность. Документ опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов. В случае принятия закон вступит в силу в декабре 2020 г.
«Предлагается установить уголовную ответственность за пропаганду наркотических средств или психотропных веществ, совершенную повторно лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние», ‒ говорится документе.
Авторы законопроекта также предлагают дополнить Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» определением понятия «пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, наркосодержащих растений и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ».
В январе этого года правительство внесло в Госдуму на рассмотрение законопроект о введении штрафа до 1,5 млн руб. за пропаганду наркотиков и психотропных веществ в интернете. 9 июля он был принят в первом чтении. Законопроект предполагает внесение изменений в ст. 6.13 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В частности, будет введен новый пункт, прописывающий ответственность за пропаганду наркотиков, психотропных веществ или их прекурсоров в интернете.