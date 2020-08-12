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МВД предложило уголовную ответственность за повторную пропаганду наркотиков в интернете

Ведомости

МВД России разработало законопроект, согласно которому за повторную пропаганду наркотических средств в интернете могут ввести уголовную ответственность. Документ опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов. В случае принятия закон вступит в силу в декабре 2020 г.

«Предлагается установить уголовную ответственность за пропаганду наркотических средств или психотропных веществ, совершенную повторно лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние», ‒ говорится документе.

Авторы законопроекта также предлагают дополнить Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» определением понятия «пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, наркосодержащих растений и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ».

В январе этого года правительство внесло в Госдуму на рассмотрение законопроект о введении штрафа до 1,5 млн руб. за пропаганду наркотиков и психотропных веществ в интернете. 9 июля он был принят в первом чтении. Законопроект предполагает внесение изменений в ст. 6.13 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В частности, будет введен новый пункт, прописывающий ответственность за пропаганду наркотиков, психотропных веществ или их прекурсоров в интернете.

Ранее по теме: В Госдуму внесен законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных