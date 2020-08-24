Петербургские кинотеатры останутся закрытыми до 20 сентября

По данным Ассоциации владельцев кинотеатров на 23 августа, разрешение на показ фильмов выдали власти лишь половины регионов страны. В итоге к настоящему моменту в России открыто только 755 кинотеатров с 2252 залами из 2099 кинотеатров с 5582 залами, работавшими в феврале 2020 г. При этом в большинстве регионов деятельность даже открывшихся кинотеатров жестко ограничена – в рамках профилактики коронавируса они могут заполнять только от четверти до половины зала. В результате сборы кинотеатров в настоящий момент составляют не более 5% от того, что они получали в том же периоде 2019 г.