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Петербургские кинотеатры останутся закрытыми до 20 сентября

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Запрет на работу кинотеатров и фуд-кортов в Санкт-Петербурге, который был введен из-за пандемии коронавируса, продлен до 20 сентября. Об этом говорится в постановлении, которое подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 

Это значит, что петербуржцы не попадут на премьеры кинолент «Довод» Кристофера Нолана, «Мулан», «Новые мутанты», сиквела «Поезд в Пусан», а также российского «Вратаря галактики» и многих других. 

Губернатор Петербурга также продлил запрет на работу фуд-кортов в ТЦ до 20 сентября. 

По данным Ассоциации владельцев кинотеатров на 23 августа, разрешение на показ фильмов выдали власти лишь половины регионов страны. В итоге к настоящему моменту в России открыто только 755 кинотеатров с 2252 залами из 2099 кинотеатров с 5582 залами, работавшими в феврале 2020 г. При этом в большинстве регионов деятельность даже открывшихся кинотеатров жестко ограничена – в рамках профилактики коронавируса они могут заполнять только от четверти до половины зала. В результате сборы кинотеатров в настоящий момент составляют не более 5% от того, что они получали в том же периоде 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных