В Госдуме предложили перенести начало учебного года

Как сообщал министр просвещения Сергей Кравцов, учебный год в 2020 г. начнется традиционно 1 сентября. Торжественные линейки в День знаний пройдут на открытом воздухе по классам или параллелям. По рекомендации Роспотребнадзора родители школьников во время линейки должны быть в масках, а при входе в учебное заведение у детей должны измерять температуру. Учителям и ученикам носить маски во время занятий не обязательно.