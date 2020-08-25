В Госдуме предложили перенести начало учебного года
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил министру просвещения Сергею Кравцову предложение о переносе начала учебного года на более поздний срок, пишут «РИА Новости» со ссылкой на документ. Депутат предлагает начать учебный год не с 1 сентября, а с 1 октября. По его мнению, это позволит избежать новой вспышки коронавируса в стране.
«Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания», – уверен Власов. Кроме того, у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит исключить увеличение нагрузки на медицину, объяснил депутат.
Как сообщал министр просвещения Сергей Кравцов, учебный год в 2020 г. начнется традиционно 1 сентября. Торжественные линейки в День знаний пройдут на открытом воздухе по классам или параллелям. По рекомендации Роспотребнадзора родители школьников во время линейки должны быть в масках, а при входе в учебное заведение у детей должны измерять температуру. Учителям и ученикам носить маски во время занятий не обязательно.