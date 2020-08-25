Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В Госдуме предложили перенести начало учебного года

Ведомости

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил министру просвещения Сергею Кравцову предложение о переносе начала учебного года на более поздний срок, пишут «РИА Новости» со ссылкой на документ. Депутат предлагает начать учебный год не с 1 сентября, а с 1 октября. По его мнению, это позволит избежать новой вспышки коронавируса в стране.

«Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания», – уверен Власов. Кроме того, у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит исключить увеличение нагрузки на медицину, объяснил депутат.

Как сообщал министр просвещения Сергей Кравцов, учебный год в 2020 г. начнется традиционно 1 сентября. Торжественные линейки в День знаний пройдут на открытом воздухе по классам или параллелям. По рекомендации Роспотребнадзора родители школьников во время линейки должны быть в масках, а при входе в учебное заведение у детей должны измерять температуру. Учителям и ученикам носить маски во время занятий не обязательно.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных