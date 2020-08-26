Названы российские регионы с самым загрязненным воздухом

Лучше всего ситуация с выбросом отходов в небольших регионах – Севастополе, Туве и на Алтае, рассказали в FinExpertiza. Отмечается, что примерно три четверти всех выбросов в атмосферу генерируют предприятия, а одну четверть – транспортные средства. Из промышленных производств сильнее всех загрязняет атмосферу металлургия: 3,7 млн т выбросов в год, или 21% от всех выбросов предприятий.