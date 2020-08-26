Названы российские регионы с самым загрязненным воздухом
В топ-10 регионов, наиболее загрязняющих воздух, вошли также Кемеровская область (1,8 млн т), Ханты-Мансийский АО (1,3 млн т), Свердловская область (1 млн т), Ямало-Ненецкий АО (787 000 т), Иркутская область (715 000 т), Башкирия (600 000 т), Челябинская (595 000 т) и Оренбургская области (551 000 т), а также Краснодарский край (495 000 т).
Москва при этом не вошла в число самых загрязняющих атмосферу регионов страны, как годом ранее, а заняла 16-е место с объемом выбросов в 410 300 т. Санкт-Петербург на 35-й позиции, там их объем составил 202 000 т.
Лучше всего ситуация с выбросом отходов в небольших регионах – Севастополе, Туве и на Алтае, рассказали в FinExpertiza. Отмечается, что примерно три четверти всех выбросов в атмосферу генерируют предприятия, а одну четверть – транспортные средства. Из промышленных производств сильнее всех загрязняет атмосферу металлургия: 3,7 млн т выбросов в год, или 21% от всех выбросов предприятий.
Эксперты также подсчитали, что в целом в 2019 г. российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,7 млн т загрязняющих веществ. На одного жителя страны пришлось в среднем около 155 кг вредных выбросов в год – значение показателя варьируется от 23 кг до 1,6 т в зависимости от региона, говорится в отчете.