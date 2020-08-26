Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Названы российские регионы с самым загрязненным воздухом

Ведомости

Красноярский край в 2019 г. выбросил в атмосферу 2,6 млн т загрязняющих веществ – больше, чем любой другой регион России, следует из отчета аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, передает РБК.

В топ-10 регионов, наиболее загрязняющих воздух, вошли также Кемеровская область (1,8 млн т), Ханты-Мансийский АО (1,3 млн т), Свердловская область (1 млн т), Ямало-Ненецкий АО (787 000 т), Иркутская область (715 000 т), Башкирия (600 000 т), Челябинская (595 000 т) и Оренбургская области (551 000 т), а также Краснодарский край (495 000 т).

Москва при этом не вошла в число самых загрязняющих атмосферу регионов страны, как годом ранее, а заняла 16-е место с объемом выбросов в 410 300 т. Санкт-Петербург на 35-й позиции, там их объем составил 202 000 т.

Лучше всего ситуация с выбросом отходов в небольших регионах – Севастополе, Туве и на Алтае, рассказали в FinExpertiza. Отмечается, что примерно три четверти всех выбросов в атмосферу генерируют предприятия, а одну четверть – транспортные средства. Из промышленных производств сильнее всех загрязняет атмосферу металлургия: 3,7 млн т выбросов в год, или 21% от всех выбросов предприятий.

Эксперты также подсчитали, что в целом в 2019 г. российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,7 млн т загрязняющих веществ. На одного жителя страны пришлось в среднем около 155 кг вредных выбросов в год – значение показателя варьируется от 23 кг до 1,6 т в зависимости от региона, говорится в отчете.

Ранее по теме: Россияне стали больше интересоваться проблемами экологии из-за пандемии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных