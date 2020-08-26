Пожар в жилом доме в Москве после взрыва газа ликвидирован

«Принятыми мерами в 10 часов 36 минут пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении. Из дома спасены 16 человек. По данным ведомства, возгорание произошло в квартире на третьем этаже пяти этажного жилого дома. Площадь пожара составила 55 кв. м.