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Пожар в жилом доме в Москве после взрыва газа ликвидирован

Ведомости

Пожар в жилом доме по улице Кубинка в Москве ликвидирован, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

«Принятыми мерами в 10 часов 36 минут пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении. Из дома спасены 16 человек. По данным ведомства, возгорание произошло в квартире на третьем этаже пяти этажного жилого дома. Площадь пожара составила 55 кв. м. 

Как сообщает «РИА Новости», в результате взрыва бытового газа пострадали четыре человека. «Пострадали четыре человека, двое из них тяжелые, госпитализированы в институт Склифосовского», — сказал агентству представитель экстренных служб столицы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных