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ВЦИОМ: большинство россиян отрицательно относятся к чипированию

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Большинство россиян, которые слышали о чипировании людей, относятся к нему отрицательно, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Почти половина (45%) россиян, слышавших о технологии имплантации чипов, опасаются, что их могут чипировать без их ведома. При этом лишь 41% респондентов считают, что скрытое чипирование в принципе возможно.

Большинство россиян (84%) слышали о чипировании, но 15% из них знают подробности об этом. Всего три четверти россиян относятся к идее чипирования отрицательно (77%). Отвечая на вопрос о недостатках, 35% опрошенных заявили, что боятся слежки, контроля, вмешательства в их частную жизнь, 16% заявили о влиянии чипа на здоровье, 11% говорили о возможности управления человеком с чипом (11%), а 6% – о краже данных с чипа или других утечках информации (4%).

Из преимуществ чипирования россияне назвали замену идентифицирующих документов (9%), облегчение поиска пропавшего человека (6%), замену банковских карт (4%) и оказание медицинской помощи за счет хранения медицинских данных о человеке (4%). При этом 34% респондентов заявили, что не видят преимуществ в чипировании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных