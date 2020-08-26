ВЦИОМ: большинство россиян отрицательно относятся к чипированию

Большинство россиян (84%) слышали о чипировании, но 15% из них знают подробности об этом. Всего три четверти россиян относятся к идее чипирования отрицательно (77%). Отвечая на вопрос о недостатках, 35% опрошенных заявили, что боятся слежки, контроля, вмешательства в их частную жизнь, 16% заявили о влиянии чипа на здоровье, 11% говорили о возможности управления человеком с чипом (11%), а 6% – о краже данных с чипа или других утечках информации (4%).