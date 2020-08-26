ВЦИОМ: большинство россиян отрицательно относятся к чипированию
Большинство россиян, которые слышали о чипировании людей, относятся к нему отрицательно, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Почти половина (45%) россиян, слышавших о технологии имплантации чипов, опасаются, что их могут чипировать без их ведома. При этом лишь 41% респондентов считают, что скрытое чипирование в принципе возможно.
Большинство россиян (84%) слышали о чипировании, но 15% из них знают подробности об этом. Всего три четверти россиян относятся к идее чипирования отрицательно (77%). Отвечая на вопрос о недостатках, 35% опрошенных заявили, что боятся слежки, контроля, вмешательства в их частную жизнь, 16% заявили о влиянии чипа на здоровье, 11% говорили о возможности управления человеком с чипом (11%), а 6% – о краже данных с чипа или других утечках информации (4%).
Из преимуществ чипирования россияне назвали замену идентифицирующих документов (9%), облегчение поиска пропавшего человека (6%), замену банковских карт (4%) и оказание медицинской помощи за счет хранения медицинских данных о человеке (4%). При этом 34% респондентов заявили, что не видят преимуществ в чипировании.