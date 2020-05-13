Генпрокуратура поручила заблокировать фейки о «чипировании» и коронавирусе
Генпрокуратура поручила Роскомнадзору заблокировать ресурсы с фейками об искусственном происхождении коронавируса и «чипировании» населения под видом вакцинации.
Ресурсы с недостоверной информацией выявили органы прокуратуры Северной Осетии и Новосибирской области. В частности, речь идет о видеоролике под названием «Жесткая и страшная правда о нашем мире (часть 2). Коронавирус, Чипизация, Бил Гейтс, 5G, Вакцинация», который, по данным Генпрокуратуры, посмотрели более 930 раз. В ролике говорится о том, что «природа новой коронавирусной инфекции искусственная, вирус создан для устранения проблемы перенаселения Земли, а от вакцинации необходимо отказываться».
Также прокуратура обратила внимание на ролик под названием «ВАКЦИНАЦИЯ пройдет в виде ЧИПИРОВАНИЯ! Смотрите пока не удалили», автор которого призывает людей не обращаться за медицинской помощью в случае заболевания COVID-19 и участвовать в массовых мероприятиях. Коронавирус, говорится в видеозаписи, был искусственно создан для сокращения численности населения, а также чипирования и тотального контроля над людьми.
«В результате просмотра таких видеофайлов у граждан может сформироваться искаженное мнение о происхождении инфекционного заболевания и его опасности для жизни и здоровья», – говорится в сообщении Гепрокуратуры.
О чипировании и коронавирусе ранее рассказывал в своей авторской программе «Бесогон ТВ» режиссер Никита Михалков. В выпуске говорилось, в частности, что Билл Гейтс под видом лекарства от коронавируса якобы планирует вживлять миллиардам людей чипы, чтобы их контролировать. Эта информация оказалась мартовским американским фейком, который был неоднократно опровергнут. Выпуск передачи Михалкова телеканал «Россия 24» показал дважды 1 мая, но снял с эфира повторы 2 и 3 мая. Режиссер позже обвинил телеканал в цензуре.