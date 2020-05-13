Генпрокуратура поручила заблокировать фейки о «чипировании» и коронавирусе

Также прокуратура обратила внимание на ролик под названием «ВАКЦИНАЦИЯ пройдет в виде ЧИПИРОВАНИЯ! Смотрите пока не удалили», автор которого призывает людей не обращаться за медицинской помощью в случае заболевания COVID-19 и участвовать в массовых мероприятиях. Коронавирус, говорится в видеозаписи, был искусственно создан для сокращения численности населения, а также чипирования и тотального контроля над людьми.