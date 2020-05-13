Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Генпрокуратура поручила заблокировать фейки о «чипировании» и коронавирусе

Ведомости

Генпрокуратура поручила Роскомнадзору заблокировать ресурсы с фейками об искусственном происхождении коронавируса и «чипировании» населения под видом вакцинации.

Ресурсы с недостоверной информацией выявили органы прокуратуры Северной Осетии и Новосибирской области. В частности, речь идет о видеоролике под названием «Жесткая и страшная правда о нашем мире (часть 2). Коронавирус, Чипизация, Бил Гейтс, 5G, Вакцинация», который, по данным Генпрокуратуры, посмотрели более 930 раз. В ролике говорится о том, что «природа новой коронавирусной инфекции искусственная, вирус создан для устранения проблемы перенаселения Земли, а от вакцинации необходимо отказываться».

Также прокуратура обратила внимание на ролик под названием «ВАКЦИНАЦИЯ пройдет в виде ЧИПИРОВАНИЯ! Смотрите пока не удалили», автор которого призывает людей не обращаться за медицинской помощью в случае заболевания COVID-19 и участвовать в массовых мероприятиях. Коронавирус, говорится в видеозаписи, был искусственно создан для сокращения численности населения, а также чипирования и тотального контроля над людьми.

Что нам делать потом с конспирологами

Российская аудитория почти поголовно заражена фальшивыми новостями

«В результате просмотра таких видеофайлов у граждан может сформироваться искаженное мнение о происхождении инфекционного заболевания и его опасности для жизни и здоровья», – говорится в сообщении Гепрокуратуры.

О чипировании и коронавирусе ранее рассказывал в своей авторской программе «Бесогон ТВ» режиссер Никита Михалков. В выпуске говорилось, в частности, что Билл Гейтс под видом лекарства от коронавируса якобы планирует вживлять миллиардам людей чипы, чтобы их контролировать. Эта информация оказалась мартовским американским фейком, который был неоднократно опровергнут. Выпуск передачи Михалкова телеканал «Россия 24» показал дважды 1 мая, но снял с эфира повторы 2 и 3 мая. Режиссер позже обвинил телеканал в цензуре.

Ранее по теме: Повтор выпуска авторской программы Михалкова на «России 24» сняли с эфира

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»
АО «Бизнес Ньюс Медиа», учредитель и издатель периодического печатного издания газеты «Ведомости», информирует Вас о том, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введением на территории города Москвы режима повышенной готовности, а также принимая во внимание установленные Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ ограничения и запреты, газета «Ведомости» в период с 12 по 31 мая 2020 года печататься и распространяться не будет.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных