Голикова назвала срок регистрации вакцины от коронавируса центра «Вектор»
Вакцина от коронавируса, разработанная в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», получила название «ЭпиВакКорона», ожидается, что она будет зарегистрирована в конце сентября-начале октября, заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова на совещании с участием президента России Владимира Путина.
«Это вакцина на основе пептидных антигенов, получила название "ЭпиВакКорона". Думаю, что в конце сентября-начале октября она также будет зарегистрирована», — сказала Голикова.
По ее словам, планируется, что клинические испытания этой вакцины будут завершены в конце сентября. На сегодняшний день в результате клинических исследований первой и второй стадий осложнений у вакцинируемых не выявлено.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о состоянии добровольцев во время испытания вакцины «Вектора». Шесть из 100 добровольцев отмечали появление болезненности в месте укола. «Болезненность была незначительной и носила кратковременный характер (1–2 суток)», — отметили в ведомстве.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в Центре им. Гамалеи. Она прошла две фазы клинических испытаний, сейчас объявлен набор добровольцев для проведения третьего этапа исследований вакцины, который может начаться уже на следующей неделе.