Голикова назвала срок регистрации вакцины от коронавируса центра «Вектор»

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в Центре им. Гамалеи. Она прошла две фазы клинических испытаний, сейчас объявлен набор добровольцев для проведения третьего этапа исследований вакцины, который может начаться уже на следующей неделе.