Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Голикова назвала срок регистрации вакцины от коронавируса центра «Вектор»

Ведомости

Вакцина от коронавируса, разработанная в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», получила название «ЭпиВакКорона», ожидается, что она будет зарегистрирована в конце сентября-начале октября, заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова на совещании с участием президента России Владимира Путина.

«Это вакцина на основе пептидных антигенов, получила название "ЭпиВакКорона". Думаю, что в конце сентября-начале октября она также будет зарегистрирована», — сказала Голикова.

По ее словам, планируется, что клинические испытания этой вакцины будут завершены в конце сентября. На сегодняшний день в результате клинических исследований первой и второй стадий осложнений у вакцинируемых не выявлено.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о состоянии добровольцев во время испытания вакцины «Вектора». Шесть из 100 добровольцев отмечали появление болезненности в месте укола. «Болезненность была незначительной и носила кратковременный характер (1–2 суток)», — отметили в ведомстве.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в Центре им. Гамалеи. Она прошла две фазы клинических испытаний, сейчас объявлен набор добровольцев для проведения третьего этапа исследований вакцины, который может начаться уже на следующей неделе. 

Ранее по теме: Роспотребнадзор рассказал о самочувствии добровольцев после вакцинации

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных