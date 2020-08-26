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В Германии объяснили затягивание обследования Навального

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Врачам может понадобиться до нескольких недель, чтобы установить степень ущерба здоровью основателя ФБК Алексея Навального, заявил президент Германского междисциплинарного объединения реаниматологии и скорой медицинской помощи Уве Янссенс.

«На то, чтобы понять, какие последствия будут, и какой вред нанесен, потребуются дни, недели. Сейчас на этот вопрос ответить нельзя, этого не сделают и коллеги в Charite, думаю, что в этом отношении они будут очень сдержанны», — сказал Янссенс агентству «Интерфакс».

По его словам, все зависит от того, насколько сильно повреждена нервная система политика.

20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. 22 августа его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

Исследования немецких медиков, как сообщили в клинике, указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Точное название вещества, которым он был отравлен, не установлено. Врачи омской больницы скорой помощи, куда был госпитализирован Навальный, не нашли следов яда в его организме.

Ранее по теме: Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных