В Германии объяснили затягивание обследования Навального

«На то, чтобы понять, какие последствия будут, и какой вред нанесен, потребуются дни, недели. Сейчас на этот вопрос ответить нельзя, этого не сделают и коллеги в Charite, думаю, что в этом отношении они будут очень сдержанны», — сказал Янссенс агентству «Интерфакс».