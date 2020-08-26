В Германии объяснили затягивание обследования Навального
Врачам может понадобиться до нескольких недель, чтобы установить степень ущерба здоровью основателя ФБК Алексея Навального, заявил президент Германского междисциплинарного объединения реаниматологии и скорой медицинской помощи Уве Янссенс.
«На то, чтобы понять, какие последствия будут, и какой вред нанесен, потребуются дни, недели. Сейчас на этот вопрос ответить нельзя, этого не сделают и коллеги в Charite, думаю, что в этом отношении они будут очень сдержанны», — сказал Янссенс агентству «Интерфакс».
По его словам, все зависит от того, насколько сильно повреждена нервная система политика.
20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. 22 августа его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».
Исследования немецких медиков, как сообщили в клинике, указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Точное название вещества, которым он был отравлен, не установлено. Врачи омской больницы скорой помощи, куда был госпитализирован Навальный, не нашли следов яда в его организме.