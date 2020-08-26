Один человек пострадал при взрыве газа в Керчи
При взрыве бытового газа в десятиэтажном доме в Керчи пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
По его словам, взрыв привел к пожару на двух этажах жилого дома. Один человек пострадал, обрушения конструкций не произошло. Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали возгорание на площади 40 кв м.
Это уже второй за сутки взрыв в жилом доме в России. Утром в жилом доме на западе Москвы произошел взрыв бытового газа и пожар. Четыре человека получили ранения, из них двое тяжелые.