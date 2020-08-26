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Солдаты США пострадали после столкновения с патрулем РФ в Сирии

Ведомости

Четверо американских солдат получили травмы после инцидента с российским военным конвоем в Сирии, сообщает издание Politico со ссылкой на проект официального заявления Пентагона, а также осведомленный источник.

По данным издания, у пострадавших в результате инцидента четырех солдат были выявлены симптомы легкого сотрясения мозга.

В проекте заявления Пентагона указано, что российская военная машина «намеренно врезалась» в автомобиль возглавляемой США коалиции, из-за чего американские солдаты получили травмы.

Издание отмечает, что ранее в сети появились видеозаписи, на которых, предположительно, запечатлен момент столкновения российской и американской машин. Также на записи был вертолет Вооруженных сил РФ, низко пролетающий над американскими военными. Представитель Пентагона отказался прокомментировать или подтвердить подлинность видеозаписи.

Информацию об инциденте подтвердили и источники CNN. По данным телеканала, Пентагон хорошо осведомлен о том, что в Сирии пострадали американские военные, однако он не спешит выступать с официальным заявлением на эту тему.

Источник, близкий к Минобороны России, сообщил «Ведомостям», что в ходе «гонок патрулей» вооруженных сил России и США в Сирии произошло столкновение бронированных машин, в результате которого травмы, не опасные для жизни, получили военнослужащие обеих стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных