Солдаты США пострадали после столкновения с патрулем РФ в Сирии
Четверо американских солдат получили травмы после инцидента с российским военным конвоем в Сирии, сообщает издание Politico со ссылкой на проект официального заявления Пентагона, а также осведомленный источник.
По данным издания, у пострадавших в результате инцидента четырех солдат были выявлены симптомы легкого сотрясения мозга.
В проекте заявления Пентагона указано, что российская военная машина «намеренно врезалась» в автомобиль возглавляемой США коалиции, из-за чего американские солдаты получили травмы.
Издание отмечает, что ранее в сети появились видеозаписи, на которых, предположительно, запечатлен момент столкновения российской и американской машин. Также на записи был вертолет Вооруженных сил РФ, низко пролетающий над американскими военными. Представитель Пентагона отказался прокомментировать или подтвердить подлинность видеозаписи.
Информацию об инциденте подтвердили и источники CNN. По данным телеканала, Пентагон хорошо осведомлен о том, что в Сирии пострадали американские военные, однако он не спешит выступать с официальным заявлением на эту тему.
Источник, близкий к Минобороны России, сообщил «Ведомостям», что в ходе «гонок патрулей» вооруженных сил России и США в Сирии произошло столкновение бронированных машин, в результате которого травмы, не опасные для жизни, получили военнослужащие обеих стран.